أمريكا تعود إلى اليونسكو بعد تصويت مرتقب للدول الأعضاء في المنظمة

بقلم: يورونيوز

تصوت الدول الأعضاء في اليونسكو البالغ عددهم 193 دولة يوم الجمعة على إعادة الولايات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

وكانت الولايات المتحدة قد تخلت عن عضويتها في اليونسكو عام 2017، إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد ما صوتت المنظمة على عضوية فلسطين.

تقدمت إدارة بايدن بعد خمس سنوات بطلب من أجل استعادة عضويتها، حيث سيتم التصويت الجمعة على قبول الطلب في ثاني أيام الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لليونسكو في باريس.

وعدت الولايات المتحدة بتسديد الاشتراكات المتأخرة التي تتجاوز 610 مليون دولار.

من المرجح أن يكون التصويت لصالح عودة الولايات المتحدة وسط توقعات باعتراض روسي.

وقالت رئيسة اليونسكو أودري أزولاي إن الولايات المتحدة قدمت خطة ملموسة لإعادتها والتزمت بمساهماتها المالية.

دافع تنافسي

يقول المسؤولون الأمريكيون إن الدافع وراء القرار هو القلق من أن الصين تسد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة في صنع سياسة اليونسكو ، لا سيما في وضع معايير الذكاء الاصطناعي والتعليم والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

توقفت الولايات المتحدة وإسرائيل عن تمويل اليونسكو بعد التصويت على فلسطين كدولة عضو في عام 2011.

قررت إدارة ترامب في عام 2017 الانسحاب من الوكالة تمامًا وتم ذلك عام 2018، معتبرة أن المنظمة متحيزة ضد إسرائيل.

وتعتبر مشاركة الولايات كبيرة جدا لانها تساهم بنسبة 22% من إجمالي تمويل الهيئة الأممية.