EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

ما هي الدول الأكثر استخداما للألياف الضوئية لاتصال الانترنت؟

طاقم فني يضع كابل ألياف ضوئية تحت سطح البحر على شاطئ أريتارا بالقرب من قرية سوبيلانا الإسبانية.
طاقم فني يضع كابل ألياف ضوئية تحت سطح البحر على شاطئ أريتارا بالقرب من قرية سوبيلانا الإسبانية. Copyright ANDER GILLENEA/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

وفقا لدراسة سنوية استندت على أكثر من 200 مليون اختبار اتصال للانترنت في مناطق مختلفة من العالم لعام 2022، توضح البيانات التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن وجود تكنولوجيا الألياف الضوئية غير متكافئ بين الدول الأعضاء في المنظمة.

يعتبر انتشار شبكات الألياف الضوئية عاملا رئيسيا في التقدم الرقمي، لتوفيره سرعة عالية من الإنترنت.

كوريا الجنوبية واليابان وإسبانيا

تتصدر كوريا الجنوبية واليابان وإسبانيا القائمة في هذا المجال، حيث شكلت الألياف الضوئية بين 80٪ و 90٪ من اتصالات الإنترنت في هذه البلدان الثلاثة العام الماضي.

وفي أوروبا كانت إسبانيا والسويد وليتوانيا الأكثر استخداما للألياف الضوئية والتي مثلت حوالي 79 ٪ من اتصالات الانترنت لعام 2022.

يوضح الرسم البياني أن فرنسا حققت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة على بالرغم من تفاوته في مناطق محددة من البلاد. وقد ارتفعت نسبة استخدام الألياف الضوئية من حوالي 28٪ في عام 2020 إلى 51٪ في عام 2022 لتتجاوز فرنسا متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتعد ألمانيا والمملكة المتحدة (8-9٪ لكل منهما) وكذلك بلجيكا (حوالي 4٪) من بين البلدان الأكثر تأخرًا في تطور هذه التكنولوجيا.

المصادر الإضافية • موقع ستاتستا

مواضيع إضافية

مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته

يوروبول تعتقل 288 شخصاً في عملية دولية ضد أنشطة بيع أو شراء مخدرات على "الإنترنت المظلم"

فرنسا ستعتمد آلية تحقق من العمر لمنع دخول القصّر مواقع الإنترنت الإباحية