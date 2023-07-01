ما هي الدول الأكثر استخداما للألياف الضوئية لاتصال الانترنت؟

بقلم: يورونيوز

وفقا لدراسة سنوية استندت على أكثر من 200 مليون اختبار اتصال للانترنت في مناطق مختلفة من العالم لعام 2022، توضح البيانات التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن وجود تكنولوجيا الألياف الضوئية غير متكافئ بين الدول الأعضاء في المنظمة.

يعتبر انتشار شبكات الألياف الضوئية عاملا رئيسيا في التقدم الرقمي، لتوفيره سرعة عالية من الإنترنت.

كوريا الجنوبية واليابان وإسبانيا

تتصدر كوريا الجنوبية واليابان وإسبانيا القائمة في هذا المجال، حيث شكلت الألياف الضوئية بين 80٪ و 90٪ من اتصالات الإنترنت في هذه البلدان الثلاثة العام الماضي.

وفي أوروبا كانت إسبانيا والسويد وليتوانيا الأكثر استخداما للألياف الضوئية والتي مثلت حوالي 79 ٪ من اتصالات الانترنت لعام 2022.

يوضح الرسم البياني أن فرنسا حققت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة على بالرغم من تفاوته في مناطق محددة من البلاد. وقد ارتفعت نسبة استخدام الألياف الضوئية من حوالي 28٪ في عام 2020 إلى 51٪ في عام 2022 لتتجاوز فرنسا متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتعد ألمانيا والمملكة المتحدة (8-9٪ لكل منهما) وكذلك بلجيكا (حوالي 4٪) من بين البلدان الأكثر تأخرًا في تطور هذه التكنولوجيا.