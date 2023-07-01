أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام برنز مؤخرا زيارة إلى أوكرانيا حيث التقى نظراءه في أجهزة الاستخبارات والرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" التي كانت أول من كشف الزيارة أن المسؤولين الأوكرانيين عرضوا خططهم لاستعادة مناطق أحتلها الروس وبدء مفاوضات وقف إطلاق نار بحلول نهاية السنة الحالية.
وأتت الزيارة قبل تمرد مجموعة فاغنر المسلحة الذي استمر 24 ساعة في روسيا على ما أوضح المسؤول.
رئيس وزراء إسبانيا في كييف مع تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه وصل إلى كييف في ساعة مبكرة السبت لمحادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وكتب سانشيز على حسابه الرسمي في تويتر "في كييف. أردت أن يكون الفصل الأول من الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا مع (زيلينسكي)" مضيفا أنه سيعبر له عن "تضامن أوروبا بأسرها".
وتابع "سنواصل دعم الشعب الأوكراني حتى عودة السلام إلى أوروبا". وكان سانشيز قد أعلن عن هذه الزيارة خلال قمة للاتحاد الأوروبي الخميس قائلا إن الهدف هو إظهار "الدعم الثابت" للاتحاد الأوروبي لكييف التي تتصدى للغزو الروسي.
نالت أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبل عام وتأمل في بدء مفاوضات رسمية هذا العام بشأن ما يتعين عليها القيام به لتعزيز طلب ترشيحها.
تمرد فاغنر انتهى.. ولكنه خلّف آثاراً في الداخل الروسيeuronewsترك تمرّد مرتزقة مجموعة فاغنر آثارا في الداخل الروسي على مسافة مئات الكيلومترات من الجبهة الأوكرانية، حيث تظهر حفر قنابل ومنازل متضررة في مناطق ريفية لا يزال سكانها تحت وقع الصدمة.
الحجب لمواقع قائد فاغنر الإخبارية
حجبت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات مواقع إخبارية تنتمي الى مجموعة باتريوت الاعلامية القريبة من قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين الجمعة بما في ذلك "ريا فان"، بعد تمرد مسلح فاشل.
وظهرت هذه المواقع في سجل "الوصول المقيد" الخاص روسكومنادزور ،وهي وكالة حكومية مسؤولة عن حجب المحتوى غير القانوني والمتطرف، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والموارد الأخرى المحظورة من قبل السلطات.
أعلنت وسيلتا اعلام مرتبطتان بمجموعة باتريوت هما "نيفسكي نوفوستي" و"إكونوميكا سيغودنيا" وقف انشطتهما وفقا لقناتي تلغرام التابعتين لهما. يأتي ذلك بعد أسبوع من التمرد الفاشل لمقاتلي فاغنر الذي أطلقه يفغيني بريغوجين مضعفا سلطة الرئيس فلاديمير بوتين.
تعزيز الحدود مع بيلاروس
أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بتعزيز الحدود مع بيلاروس بعدما انتقل إلى هذا البلد قائد مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية يفغيني بريغوجين مع جمع من مقاتليه إثر تنفيذهم تمرّداً فاشلاً في بلدهم.
وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو بثّ على تلغرام إنّه "بناء على قرار هيئة الأركان العامّة، صدرت أوامر لكل من القائد العام (فاليري) زالوجني والجنرال (سيرغي) ناييف بتعزيز القيادة الشمالية بهدف ضمان السلام" على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية. وكان زيلينسكي تحدّث في رسالة سابقة عن "تدابير لتعزيز هذه المنطقة"، من دون أن يحدّد ماهيتها بالتفصيل.
وبعد تمرّده الفاشل في روسيا قبل أسبوع، وافق بريغوجين على الذهاب إلى المنفى في بيلاروس بموجب اتّفاق تمّ بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حليف موسكو.
وبموجب هذا الاتّفاق، يحقّ لمقاتلي فاغنر الذهاب إلى بيلاروس أو الالتحاق بالجيش الروسي النظامي أو العودة إلى الحياة المدنية، في حين يتعيّن على فاغنر تسليم أسلحتها الثقيلة لوزارة الدفاع الروسية.
موسكو: مجموعة فاغنر ستتوقف عن القتال بجانب الجيش الروسي في أوكرانياeuronewsقال رئيس لجنة الدفاع الروسية أندريي كرتابولوف إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي حاولت التمرد على الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي لن تستكمل القتال في أوكرانيا.
دبلوماسية لإنهاء الحرب
كرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة دعوة بلاده الى الحوار والدبلوماسية لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأتى الاتصال قبل أيام من استضافة نيودلهي عبر تقنية الفيديو، قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم ثماني دول أبرزها روسيا والصين، وتتولى الهند رئاستها الدورية. وأشارت الحكومة الهندية الى أن مودي بحث مع بوتين الوضع في أوكرانيا "وكرّر دعوته للحوار والدبلوماسية".
وامتنعت الهند التي تربطها بروسيا علاقات وثيقة خصوصا في المجال العسكري والتسليح، عن إدانة غزو موسكو لأوكرانيا اعتبارا من شباط/فبراير 2022. لكن مودي كرّر في الآونة الأخيرة استعداد بلاده للقيام بما في وسعها من أجل إحلال السلام ووضع حدّ للنزاع.
مطالبة أوكرانية بمزيد من الأسلحة
يعرقل نقص الأسلحة، من الطائرات الحربية إلى ذخيرة المدفعية، خطط أوكرانيا للمضي قدما في هجومها المضاد، وفق ما أفاد رئيس الأركان الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني في مقابلة نُشرت الجمعة. وأفاد زالوجني "واشنطن بوست" بأنه يشعر بالامتعاض حيال بطء إيصال الأسلحة التي وعد الغرب أوكرانيا بها.
وذكر بأن حلفاء بلاده لا يمكن أن يطلقوا هجوما من دون ضمان تفوقهم الجوي، لكن أوكرانيا ما زالت بانتظار مقاتلات "إف-16" التي وُعدت بها، وأفاد الصحيفة "لا أحتاج إلى 120 طائرة. لن أهدد العالم بأسره. يكفي عدد محدود للغاية".
وذكر زالوجني بأنه على اتصال دائم مع شركاء بلاده الغربيين الذين يطلعهم على احتياجاتها، مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي.
كازاخستان ضد تجنيد مواطنيها للقتال في أوكرانيا
أعلنت كازاخستان الكشف عن جهود عبر الإنترنت لتجنيد مواطنيها للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.
ويأتي التحذير الصادر عن مسؤولين إقليميين في وقت متأخر الخميس على خلفية تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية عن مقتل مواطنين كازاخستانيين في أوكرانيا.
لكن الجيش الروسي ومجموعة فاغنر للمرتزقة التي قادت مؤخرا تمرّدا في روسيا استهدفا مواطنين من المنطقة السوفياتية سابقا لحضهم على الانضمام إلى صفوفهما.
وحذّرت النيابة في منطقة قوستناي المحاذية لروسيا، والتي تضم أقلية روسية كبيرة السكان، من "الاستسلام" للمحاولات الرامية على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص في قوات موسكو.
تعد المنطقة حوالى 880 ألف نسمة حوالى 41 في المئة منهم من العرقية الروسية، بحسب بيانات حكومية.
لم تعترف أستانا بالمنطقتين الواقعتين في شرق وجنوب أوكرانيا اللتين ضمتهما موسكو كجزء من روسيا. لكنها اتُّهمت بمساعدة موسكو في الالتفاف على العقوبات بينما ما زالت قيادتها مقرّبة من الكرملين.
بولندا توقف لاعب هوكي روسيًا
أوقفت بولندا الجمعة لاعب هوكي روسيًا يشتبه في تجسسه لصالح موسكو خلال فترة لعبه مع نادٍ في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، على ما أعلنت الحكومة الجمعة.
وقالت الحكومة البولندية في بيان "إن الموقوف هو رياضي محترف من نادٍ للهوكي من الدرجة الأولى"، مضيفة أن المواطن الروسي المقيم في بولندا منذ العام 2021 متّهم بالتجسس وسيُحتجز مدة ثلاثة أشهر.
وأضافت "على أراضي بولندا، قام بمهام استخباراتية أجنبية، بما في ذلك تحديد منشآت حيوية في عدة مناطق".
ووفق مكتب المدعي العام الوطني، فإن الموقوف الروسي هو الشخص الرابع عشر الذي يتم توقيفه في إطار تحقيق في "حلقة تجسس تتعاون مع الاستخبارات الروسية".
وقال مكتب المدعي العام في بيان "نفذ المشتبه بهم، الذين تمّ تحديدهم بأنهم أجانب من الحدود الشرقية، أنشطة استخباراتية ودعائية ضد بولندا".
لدى سؤاله عن القضية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة للصحافيين إن السفارة الروسية في بولندا "ستستفسر ... للحصول على معلومات أكثر تفصيلًا".
وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية في وارسو تقوم بعمل "بغاية الصعوبة... بسبب موقف (السلطات البولندية) الكاره للروس".
روسيا..بعد تمرد فاغنر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن روسيا ستكون "أقوى" بعد تمرد مجموعة فاغنر الذي هز البلاد الأسبوع الماضي.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي "لطالما خرجت روسيا أقوى وأكثر صلابة من كل الصعوبات ... وستكون الحال كذلك هذه المرة أيضا. ونشعر بأن هذه العملية قد بدأت".
وكان مقاتلون من مجموعة فاغنر المسلحة بقيادة يفغيني بريغوجين استولوا يومي الجمعة والسبت الماضيين على مواقع عسكرية عدة في جنوب روسيا قبل أن يباشروا الزحف على موسكو.
وانتهت حركة التمرد مساء السبت بموجب اتفاق ينص على انتقال بريغوجين إلى بيلاروس.
ولم تفرض أي عقوبات على المتمردين فيما أكد جهاز الأمن الفدرالي كف الملاحقات في حقهم ما اعتبره الكثير من المحللين والمسؤولين الغربيين مؤشر ضعف من جانب الكرملين.
قلق أممي
قالت يزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي إن الأشهر الستة الماضية قد شهدت دمارا ومعاناة كبيرين في أوكرانيا.
وقالت المسؤولة الأممية إن المنظمة الدولية "مستعدة لدعم كل الجهود التي توفر سلاما دائما وعادلا في هذا البلد." وأضافت ناكاميتسو إن توريد السلاح في أي نزاع يثير قلقا كبيرا بشان خطر التصعيد