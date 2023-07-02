إسرائيل تشن ضربات جوية في محيط حمص

بقلم: يورونيوز

شنت إسرائيل ضربات جوية قرب مدينة حمص الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا الأحد عن مصدر عسكري.

وقال المصدر "حوالى الساعة 00,20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

أضاف "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي بيان بعد ساعات صباح الأحد أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربات. وقال "أغارت طائرات حربية إسرائيلية الليلة على بطارية دفاع جوي داخل الاراضي السورية ردًّا على اطلاق صاروخ مضاد للطائرات من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة".

وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية أغارت أيضا على "أهداف أخرى في المنطقة وبأن الصاروخ الذي أطلق من سوريا "انفجر في الجو" مؤكدا عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات.

في 14 حزيران/يونيو أصيب جندي سوري جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطا قرب دمشق. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقتذاك بأن القصف طال "مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران".

نادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

تشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.