الاتحاد الدولي يمنح سوريا حق استضافة التصفيات الاسيوية المؤهلة لاولمبياد باريس

بقلم: يورونيوز

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة عن موافقة الاتحاد الدولي للعبة منح بلاده استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لاولمبياد باريس 2024.

وهذه هي المرة الاولى منذ اندلاع الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو 12 عاما التي تستضيف فيها سوريا بطولة كبيرة في هذا الحجم.

وكانت القرعة أوقعت سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وكازاخسنان واندونيسيا والهند.

ومن المقرر إقامة التصفيات في الفترة من 12 الى 20 آب/أغسطس القادم.

يذكر أنه تم توزيع المنتخبات الاسيوية على خمس مجموعات ويتأهل منتخب واحد في ختام التصفيات إلى أولمبياد باريس 2024 الذي سيقام بالفترة من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس.

وأكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة طريف قوطرش لوكالة فرانس برس عن أهمية استضافة سوريا للتصفيات، وقال "هي مسألة مهمة جدا استضافتنا لأول مرة لتصفيات أولمبية بعد انقطاع كبير عن المشاركات الخارجية".

وأضاف قوطرش "ستقام التصفيات في مدينة دمشق حصرا بطلب من الاتحاد الاسيوي من أجل المطارات، ونسعى لظهور منتخبنا بشكل جيد".