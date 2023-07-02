إسرائيل تنوي شراء سرب ثالث من مقاتلات "إف-35" ليصل أسطولها إلى 75 مقاتلة الأكثر تقدما بالعالم

بقلم: يورونيوز

وزارة الدفاع الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لشراء مقاتلات الشبح الأمريكية

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد إنها ستشتري سربا ثالثا من مقاتلات الشبح الأمريكية المتطورة من طراز "إف-35" في صفقة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت الوزارة أن المقاتلات الخمس والعشرين التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية سترفع إجمالي الطائرات في سلاح الجو الإسرائيلي إلى 75 مقاتلة من نفس الطراز في السنوات المقبلة، مضيفة أنه سيتم تمويل الصفقة من المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى تل أبيب.

وفي بيانها قالت وزارة الدفاع إن الوزير يوآف غالانت صادق على التوصية التي اقترحها رئيس هيئة الأركان الجنرال هيرتسي هاليفي، والمدير العام للوزارة ايال زمير، وقائد سلاح الجو الجنرال تومر بار.

وتُعرف تلك المقاتلات أيضا باسم جوينت سترايك فايتر وفي إسرائيل باسمها العبري أدير.