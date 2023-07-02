أوقِف ما مجموعه 719 شخصا في فرنسا، بينهم 126 في باريس وضاحيتها القريبة بحسب وزارة الداخلية.
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 719 شخصا ليل السبت الأحد في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص شرطي.
وأفادت الوزارة عن إصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق عامة. وكانت الداخلية أشارت في حصيلة أولية الى توقيف 486 شخص
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بنقاط.. أبرز الأحداث التي جرت في فرنسا حتى اللحظة
اعتقلت الشرطة أكثر من 1300 شخص في الليلة الرابعة من الاحتجاجات بحسب وزراة الداخلية الفرنسية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤجل زيارته إلى ألمانيا بسبب الأحداث الجارية.
وصول تعزيزات إلى مارسيليا بعد تصاعد الاحتجاجات.
تشييع جنازة الفتى نائل في مدينة نانتير.
اعتقلت الشرطة أكثر من 1300 شخص في الليلة الرابعة من الاحتجاجات بحسب وزراة الداخلية الفرنسية.
ليل فرنسا يبدأ استعادة الهدوء مع تراجع أعمال الشغب بعد تشييع نائل
سجلت أعمال الشغب في فرنسا تراجعا ملحوظا ليل السبت الأحد بعد ساعات من تشييع الشاب نائل (17 عاما) الذي أطلق مقتله برصاص الشرطة الثلاثاء شرارة أعمال عنف طالت مختلف أنحاء البلاد بما فيها مدن كبرى.
وحتى الساعة الثالثة والنصف فجر الأحد (01:30 ت غ)، لم تسجّل وزارة الداخلية الفرنسية أي أحداث شغب كبرى، وأشارت الى توقيف 486 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، غالبيتهم للاشتباه بحملهم أدوات قد تستخدم في الشغب.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر تويتر "ليلة أكثر هدوءا بفضل العمل الحازم لقوات حفظ الأمن".
تعرض منزل رئيس بلدية ليه -لي- روزيس إلى هجوم بسيارة بحسب الشرطة ورئيس البلدية.
هاجم عدد من الأشخاص منزل عمدة المدينة فنسنت جونبراون قرابة الساعة 01:30 ليلا بالتوقيت المحلي، وقامت الأسرة بمحاولة الهرب من خلف المنزل، حيث تمت ملاحقتهم بمدافع الألعاب النارية. على خلفية الهجوم فتح مكتب المدعي العام تحقيقًا بمحاولة القتل.
ونقلت الزوجة إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح طفيفة.
فيديو: مراسم تشييع جثمان الشاب نائل الذي أشعل بمقتله فرنسا لأربع ليال متتاليةeuronewsانطلقت السبت مراسم تشييع الشاب البالغ 17 عاما الذي قتل برصاص شرطي فرنسي، بعد تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي مع أعمال نهب ومواجهات في أرجاء فرنسا تخللها توقيف أكثر من ألف شخص.
تشييع جثمان نائل
شُيّع جثمان الشاب الفرنسي نائل السبت في جنازة مُنعت الصحافة من تغطيتها، فيما عبّأت السلطات عشرات آلاف عناصر الأمن تحسبا لليلة خامسة من أعمال الشغب على خلفية مقتل الفتى برصاص شرطي.
قضى الفتى نائل (17 عاما) برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عامًا تهمة القتل العمد. وشيّع جثمانه مئات من الأشخاص السبت من مسجد ابن باديس إلى مقبرة مونت فاليريان في ضاحية نانتير الباريسية.
نقل الجثمان من دار جنازات نانتير إلى المسجد وسط أجواء متوترة للغاية بين مجموعات من الشباب والصحافة التي طلبت عائلة نائل عدم حضورها.
حرائق وسرقات
شهدت مدن عدة في فرنسا ليل الجمعة السبت صدامات بين الشرطة وشبان من الأحياء الشعبية رددوا شعارات مناهضة لقوات الأمن، كما جرى تخريب مبان عامة ونهب محلات تجارية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن النيران أضرمت في حوالى 1350 سيارة فيما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة. وأحصت الوزارة 31 هجوما على مراكز للشرطة و16 على مراكز للشرطة البلدية و11 على ثكنات للدرك.
شاهد: سلب ونهب رافق رابع ليلة من الاحتجاجات على مقتل الفتى نائل في فرنساeuronews تواصلت أعمال الشغب في مدن فرنسية مثل باريس وليون ومرسيليا، لليلة الرابعة على التوالي مع أعمال نهب ومواجهات في أرجاء فرنسا تخللها توقيف نحو ألف شخص.
مزيد من الشرطة
لم تسلم منطقة باريس من أعمال الشغب، وقررت ثلاث مدن قريبة من العاصمة الفرنسية فرض حظر التجول على غرار مدن أخرى في المناطق الداخلية. وكان وزير الداخلية أعلن نشر "مزيد من الوحدات المتخصصة" للتدخل السريع من الشرطة والدرك فضلا عن إرسال مدرعات خفيفة من سلاح الدرك.
وقال لاعبو منتخب فرنسا لكرة القدم في بيان نقله قائدهم كيليان مبابي إن "زمن العنف يجب أن يكف ليحل مكانه زمن الحداد والحوار وإعادة البناء".
ويطرح جزء من الأوساط السياسية مسألة فرض حال الطوارئ في البلاد وهي مسألة تلقى متابعة حثيثة في الخارج وخصوصا أن فرنسا تستضيف في الخريف كأس العالم للركبي ومن ثم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في 2024.
ويسمح فرض حال الطوارئ للسلطات الإدارية باتخاذ إجراءات استثنائية مثل منع التجول وسبق أن فُرضت في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بعد أعمال شغب استمرت عشرة أيام في الضواحي عقب مقتل مراهقَين صعقا في محول كهربائي احتميا فيه هربا من مطاردة الشرطة لهما.
ماكرون يؤجل زيارة الدولة لألمانيا على خلفية الاضطرابات في فرنسا
أعلنت الرئاسة الألمانية في بيان السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجَّل زيارة الدولة التي كانت مقررة لألمانيا ابتداءً من مساء الأحد، بعد أربعة أيام من أعمال الشغب التي تشهدها فرنسا.
وقالت الرئاسة الألمانية إن "الرئيس الفرنسي ماكرون تحدث هاتفيا اليوم مع الرئيس الألماني (فرانك فالتر) شتاينماير وأطلعه على الوضع في بلاده. وطلب الرئيس ماكرون تأجيل زيارة الدولة المقررة إلى ألمانيا".
وأكد الإليزيه لفرانس برس أن ماكرون يرغب بالبقاء في فرنسا خلال الأيام المقبلة. ولم يتم تحديد موعد جديد للزيارة، وفق مصدر فرنسي.
وأضاف البيان الألماني أن "الرئيس الألماني يأسف لإلغاء الزيارة ويتفهم تماما الوضع" في فرنسا الذي "يتابعه باهتمام كبير. ويأمل أن يتوقف العنف في الشوارع قريبًا وأن يحل السلم الاجتماعي مجددًا".
في باريس، أكد أحد المصادر أن المسؤولين الفرنسيين والألمان لديهم العديد من الفرص للقاء، وأن زيارة الدولة هي قبل كل شيء وسيلة للاحتفاء بالصداقة الفرنسية الألمانية، وأكثر من مجرد لقاء سياسي، لكن الوقت ليس ملائمًا.
في نهاية آذار/مارس الماضي، اضطُر الملك تشارلز الثالث لإلغاء زيارة الدولة التي كان مقررًا أن يقوم بها لفرنسا بسبب الأزمة الاجتماعية المرتبطة بإصلاح نظام التقاعد.
وزارة الداخلية تفيد عن توقيف 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية السبت أن 1311 شخصا أوقفوا ليل الجمعة السبت في أرجاء البلاد مع تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي إثر مقتل مراهق برصاص شرطي.
وأوضحت الوزارة أن هذا العدد أعلى بكثير من توقيفات الليلة السابقة التي شملت 875 شخصا.
شاهد: خسائر بملايين اليورو جراء حرق ونهب وتخريب رافق احتجاجات على مقتل شاب في فرنسا
euronews اندلعت مظاهرات وأعمال عنف في جميع أنحاء فرنسا إثر مقتل الشاب نائل البالغ من العمر 17 عامًا برصاصة على إشارة مرور في بلدة نانتير خارج باريس، الثلاثاء.