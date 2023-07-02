بقلم: يورونيوز

أوقِف ما مجموعه 719 شخصا في فرنسا، بينهم 126 في باريس وضاحيتها القريبة بحسب وزارة الداخلية.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 719 شخصا ليل السبت الأحد في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص شرطي.

وأفادت الوزارة عن إصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق عامة. وكانت الداخلية أشارت في حصيلة أولية الى توقيف 486 شخص

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