تعرف على اللاعبين الرئيسيين في التمرد المسلح الذي هزّ روسيا الأسبوع الماضي

بقلم: يورونيوز

هؤلاء هم اللاعبون الرئيسيون في التمرد المسلح الذي شنه قائد المرتزقة الروسي يفغيني بريغوزين في نهاية الأسبوع الماضي.

يفغيني بريغوجين

يدين بريغوجين البالغ 62 عامًا، بمنصبه وثروته لعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يلقب "بطاهي بوتين". هو محكوم سابق وصاحب مطعم في سانت بطرسبرغ. حصل على عقود مربحة لتقديم الطعام مع الكرملين. مؤسس مجموعة فاغنر الناشطة في سوريا وبعض الدول الإفريقية.

بدا أن النزاع في أوكرانيا وفر فرصة من ذهب لرجل الأعمال للخروج إلى دائرة الضوء بعدما عمل لسنوات في الظل، ليفرض نفسه لاعباً أساسياً في روسيا.

في أيار/مايو 2023 بعد معارك شرسة ودامية، وصل بريغوجين إلى القمة بإعلانه سيطرة فاغنر على بخموت في شرق أوكرانيا محتفياً بانتصار نادر للقوات الروسية على أرض المعركة.

لكن خلال هذه المعركة أيضاً تفاقم التوتر مع هيئة أركان الجيش الروسي. فبريغوجين يتهم الهيئة بحرمان فاغنر من الذخائر ويكثر من اللقطات المصورة التي يشتم فيها القادة العسكريين الروس.

في عهد الاتحاد السوفيتي أمضى تسع سنوات في السجن لارتكابه جرائم، لذلك هو يعرف أوساط السجون جيدا، جند الآلاف من السجناء ليقاتلوا معه في أوكرانيا مقابل العفو عنهم في نهاية الخدمة.

أسس في 2014 مجموعة فاغنر.

أطلق بريغوزين تمرده بعد أن طالبت وزارة الدفاع بأن يخضع جميع المتعاقدين من القطاع الخاص لسلطتها بحلول الأول من يوليو/ تموز، وهي خطوة من شأنها أن تفقده السيطرة على فاغنر. وأعلن "مسيرة العدالة" للإطاحة بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال فاليري غيراسيموف.

سيرغي شويغو

هو وزير الدفاع الروسي البالغ 68 عامًا، وهو صاحب أطول فترة خدمة من بين أعضاء حكومة بوتين. مهنيًا، بدأ العمل الحكومي والسياسي في عهد بوريس يلتسن، أول رئيس لروسيا، شغل منصب وزير حالات الطوارئ منذ عام 1994.

أشرف شويغو على تعزيز الترسانة النووية بعد ما أصبح وزيرًا للدفاع عام 2012، كذلك عزز عدد الجنود المتعاقدين، وساعد في ترتيب التدخل العسكري الروسي في سوريا الذي دعم حكم الرشيس السوري بشار الأسد. كما ساهم في ضم جزيرة القرم عام 2014.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حدثت انتكاسات عسكرية في صفوف الجيش الروسي، منها محاولة الغزو الفاشلة لكييف، والتراجع العسكري في بعض المناطق، واجه شويغو على إثرها انتقادات لاذعة.

فاليري غيراسيموف

أصبح الجندي المحترف غيراسيموف، البالغ من العمر 67 عامًا، رئيسًا لهيئة الأركان العامة الروسية في العام 2012. بدأ الخدمة العسكرية كضابط لكتيبة دبابات في عام 1977، بعد ذلك، تمت ترقيته في العهدين السوفييتي والروسي بشكل متواصل.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (يسار) ورئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف AP Photo

كان المشرف على نشر الجنود والقوات المتنقلة صاحبة الجهوزية القتالية، رغم دوره الكبير، حمّله بعض المدونيين العسكريين الروس المسؤولية عن أخطاء فادحة ارتكبت خلال الغزو في أوكرانيا. هذا الأمر لم يمنع بوتين من تكليفه في يناير/ كانون الثاني كمسؤول مباشر عن جميع القوات في الجبهة.

سيرغي سوروفيكين

سوروفيكين البالغ من العمر 56 عامًا، لديه علاقة طويلة وقديمة مع مؤسس فاغنر. يطلق عليه الإعلام الغربي لقب "هرمغدون" بسبب عملياته الوحشية والتكتيك الذي اتبعه في سوريا.

سيرغي سوروفيكين AP/Copyright 2017 The AP

كان له الفضل في تعزيز الدفاعات الروسية في أوكرانيا بعد انسحاب الجيش الروسي من مناطق شاسعة في الخريف الماضي وهجوم أوكراني مضاد شنته كييف وقتها.

بينما هاجم بريغوزين كبار القادة العسكريين، أشاد مرارًا بسوروفيكين واقترح تسميته ليحل محل غيراسيموف.

اختفى سوروفكين منذ نشره فيديو حث فيه على إنهاء التمرد، ويُعتقد أنه معتقل.