أوكرانيا تعلن إسقاط مسيرات وصواريخ روسية استهدفت كييف.. ومدير "CIA" يتحدث عن فرصة لتجنيد جواسيس

اعتبر مدير الاستخبارات الامريكية الحرب "فشلا استراتيجيا" لموسكو كشفت عن نقاط ضعف الجيش، وألحقت ضررا بالاقتصاد وجعلت من حلف شمال الأطلسي أكبر وأقوى.
قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز إن الحرب الروسية في أوكرانيا كان لها تأثير "مدمر" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن الاستياء الداخلي إزاء النزاع خلق "فرصة في جيل" للوكالة الأميركية.
وجاءت كلمته بعد أسبوع على قيام قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بتمرد فاشل على القيادة العسكرية الروسية.
آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية
أوكرانيا تعلن إسقاط مسيّرات روسية استهدفت كييف
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأحد أنها أسقطت ليلا طائرات مسيّرة مسلحة في أول هجوم روسي على كييف خلال 12 يوما.
وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرغي بوبكو على وسائل التواصل الاجتماعي "هجوم جوي آخر للعدو على كييف".
وأضاف أن هذا أول هجوم بطائرات مسيرّة على العاصمة الأوكرانية خلال 12 يوما.
وأكد أنه "تم رصد وتدمير جميع أهداف العدو في المجال الجوي حول كييف".
في بيان منفصل، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه دمر ثماني طائرات مسيّرة إيرانية الصنع وثلاثة صواريخ كاليبر.
وأضاف "أطلقت ثماني (مسيّرات) شاهد من الجنوب الشرقي وثلاثة صواريخ كاليبر من البحر الأسود".
ولم يورد البيان أي تفاصيل عن هجمات كييف.
لكن مصدرا مطلعا أكد لوكالة فرانس برس أنه لم يتم إسقاط أي صاروخ فوق كييف خلال الليل.
من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف رسلان كرافشينكو إن ثلاثة منازل خاصة تضرّرت جراء سقوط حطام في منطقة كييف كما أصيب رجل في ساقه.
تزايدت قدرة أوكرانيا على إسقاط صواريخ كروز والطائرات المسيّرة الروسية بعد حصولها على أنظمة دفاع جوي متقدمة من حلفائها الغربيين.
ورغم بقائها بمنأى نسبيا على الهجمات منذ بداية العام، شهدت كييف غارات جوية ليلية متكررة في أيار/مايو.
مدير سي آي إيه: حرب أوكرانيا "مدمرة" لبوتين و"فرصة" لوكالة الاستخبارات
قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز السبت إن الحرب الروسية في أوكرانيا كان لها تأثير "مدمر" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن الاستياء الداخلي إزاء النزاع خلق "فرصة في جيل" للوكالة الأميركية.
ومتحدثا في مؤسسة ديتشلي في بريطانيا رأى برنز أن غزو بوتين لأوكرانيا هو "التحدي الجيوسياسي الأكثر إلحاحا وحدّة للنظام العالمي اليوم".
وجاءت كلمته بعد أسبوع على قيام قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بتمرد فاشل على القيادة العسكرية الروسية.
وفي تبريره لذلك اتهم بريغوجين روسيا باستهداف قواته بضربات صاروخية قاتلة في أوكرانيا ووجه انتقادات لاذعة لخطاب موسكو بشأن النزاع قائلا إنه بدأ "من أجل الترويج الذاتي لمجموعة من الأوغاد".
وقال برنز إن "انعكاسات تلك الكلمات ستستمر لبعض الوقت، وهي تذكير حي بالتأثير المدمر لحرب بوتين على مجتمعه ونظامه".
واعتبر الحرب "فشلا استراتيجيا" لموسكو كشف عن نقاط ضعف الجيش، وأنها ألحقت ضررا بالاقتصاد وجعلت من حلف شمال الأطلسي أكبر وأقوى.
وأضاف أن "السخط من الحرب سيستمر في تقويض القيادة الروسية ... هذا السخط يخلق فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل لنا في وكالة الاستخبارات المركزية".
وأضاف "لن ندعها تذهب سدى" لافتا إلى أن وكالة سي آي إيه نشرت مؤخرا على منصة تلغرام إعلانا يُطلع الروس على كيفية الوصول إلى الوكالة عبر شبكة "الإنترنت المظلم".
وتابع "حصلنا على 2,5 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول ونحن منفتحون جدا على التعامل".
لم يشر برنز إلى زيارة أجراها مؤخرا إلى أوكرانيا والتقى فيها نظراءه في أجهزة الاستخبارات والرئيس فلاديمير زيلينسكي. وجاءت الزيارة قبل تمرد بريغوجين.
وركزت كلمة برنز أيضا على الصين التي قال إنها "الدولة الوحيدة التي لديها النية لإعادة رسم النظام العالمي، وبشكل متزايد، لديها القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك".
وحذر برنز من "القمع المتزايد (الذي يمارسه الرئيس الصيني شي جينبينغ) في الداخل وعدوانيته في الخارج" وقال إن وكالة سي آي إيه أنشأت مركز مهمة يركز حصرا على القوة الآسيوية ورفَعت نسبة الميزانية الإجمالية على أنشطة الصين بأكثر من الضعف.
"دعوة" للانضمام للأطلسي
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "نحن بحاجة في قمة فيلنيوس إلى إشارة واضحة للغاية وجليّة مفادها أنّه يمكن لأوكرانيا أن تصبح بعد الحرب عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي". وأضاف أنّ "هذه الدعوة للانضمام إلى الحلف هي الخطوة الأولى، خطوة عملية جدّاً، وستكون مهمّة جدّاً بالنسبة إلينا".
زيلينسكي يحذر من استمرار وجود "تهديد خطير" بمحطة زابوروجيا
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت من استمرار وجود "تهديد خطير" في محطة زابوروجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، وقال إن موسكو "مستعدة من الناحية الفنية" لإحداث انفجار في المنشأة.
وأشار زيلينسكي إلى أن المخابرات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة. ودعا المجتمع الدولي لإيلاء مزيد من الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا.
زيلينسكي يتهم شركاء غربيين بالمماطلة في موضوع تدريب الطيارين
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت "بعض" الشركاء الغربيين بالمماطلة في ما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.
وصرح زيلينسكي للصحافيين إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إشارة إلى الدول الغربية "هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) اف-16؟".
وأضاف "ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم".
بايدن يستقبل الأربعاء رئيس وزراء السويد لبحث ملفي عضوية الناتو وأوكرانيا
يستقبل جو بايدن الاربعاء رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في البيت الأبيض للبحث في ملف انضمام بلاده إلى حلف شمال الاطلسي ودعم أوكرانيا، وفق ما ذكرت الرئاسة الأميركية السبت.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن الجانبين "سيعيدان التأكيد أن السويد يجب أن تنضم إلى الناتو في أقرب وقت ممكن" وسيبحثان في "التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا" في مواجهة روسيا.
الخطوط الجوية الروسية تستأنف رحلاتها إلى كوبا بعد تعليقها منذ غزو أوكرانيا
استأنفت الخطوط الجوية الروسية، وهي جزء من مجموعة إيروفلوت، يوم السبت الرحلات الجوية المنتظمة إلى كوبا، والتي تم تعليقها منذ أن أغلقت الدول الغربية مجالها الجوي أمام روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.
وقالت إيروفلوت إن الرحلة الأولى أقلعت من مطار شيريميتيفو في موسكو يوم السبت متجهة إلى منتجع فاراديرو الكوبي. وسيتم في البداية تسيير رحلتين أسبوعيا.
وعلقت شركات الطيران الروسية رحلاتها إلى كوبا والمكسيك وجمهورية الدومنيكان يوم 28 فبراير شباط من العام الماضي بعد أربعة أيام من الغزو الذي تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وأعلن دميتري تشيرنيشينكو نائب رئيس الوزراء لشؤون السياحة والرياضة والثقافة والاتصالات في مايو أيار أن الرحلات المنتظمة إلى كوبا، التي ستتجنب المجال الجوي للدول "غير الصديقة"، ستُستأنف بحلول يوليو تموز.
مدير الـCIA يؤكد لروسيا عدم صلة واشنطن بتمرد فاجنر
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز أجرى اتصالا هاتفيا مع مدير المخابرات الروسية سيرغي نارشكين بعد التمرد القصير الذي شهدته روسيا الأسبوع الماضي ليؤكد للكرملين عدم وجود أي صلة للولايات المتحدة به.
وقالت الصحيفة إن الاتصال الهاتفي جرى قبل أيام وكان أعلى مستوى اتصال بين الحكومتين منذ محاولة التمرد في روسيا.
كان رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين قاد تمردا مسلحا الأسبوع الماضي لكنه تراجع عنه فجأة مع اقتراب مقاتليه من العاصمة الروسية موسكو.
جنرال ميلي: هجوم أوكرانيا المضاد أبطأ من المتوقع
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، يوم الجمعة إن الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية "يسير بأبطأ مما توقعه الناس"، لكنه يحرز تقدما مطردا.
وقال مايلي في كلمة بنادي الصحافة الوطني إن الهجوم "يسير بأبطأ مما توقعه الناس. هذا لا يفاجئني... إنه يتقدم بثبات، وبشكل مدروس، ويمضي في طريقه عبر حقول ألغام شديدة الصعوبة، وما إلى ذلك".
رئيس وزراء إسبانيا في كييف مع تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي
أكّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارة إلى كييف السبت، في اليوم الأول لتولّي بلاده الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي، دعم دول التكتّل الـ27 "الراسخ" لأوكرانيا التي جدّد رئيسها انتقاد الغرب لبطئه في تزويد بلاده المساعدات العسكرية الموعودة.
وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "من وجهة نظر الاتّحاد الأوروبي حول انضمام أوكرانيا، فإنّ وجودي في اليوم الأول من هذه الرئاسة (التي تستمرّ) ستة أشهر (...) يثبت التزاماً سياسياً واضحاً وراسخاً من جانب مؤسّسات" التكتل.
بدوره شدّد زيلينسكي على الأهمية "الرمزية البالغة" التي تنطوي عليها زيارة سانشيز "في اليوم الأول من رئاسة إسبانيا للاتّحاد الأوروبي".
وقدّمت أوكرانيا ترشّحها للانضمام الى الاتّحاد الأوروبي بعد خمسة أيام فقط من بدء الغزو الروسي لأراضيها في 24 شباط/فبراير 2022، وقد حصلت على صفة مرشّح في 23 حزيران/يونيو، الأمر الذي شكّل إشارة قوية إلى الدعم الذي تظهره بروكسل.
وتأمل كييف أن تبدأ هذا العام مفاوضات رسمية حول الإجراءات الواجب اتّخاذها لتعزيز طلب انضمامها.
وتأتي هذه الزيارة قبيل القمّة المهمّة التي يعقدها حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس يومي 11 و12 تمّوز/يوليو والتي يتمّ خلالها وضع خارطة طريق للعلاقات المستقبلية بين أوكرانيا والتحالف العسكري الغربي.