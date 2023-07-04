شاهد: أكثر من 6 كيلوغرامات من الكوكايين في حقيبة مسافر من الأوروغواي إلى إسبانيا

بقلم: يورونيوز

أظهرت الصور، التي نشرها موقع وزارة الداخلية ضباط مكافحة المخدرات وهم يفتشون أمتعة مسافر كان متوجها إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

تمكنت وحدات مكافحة المخدرات بمطار كاراسكو الدولي في مدينة سويداد دي لاكوستا في الأوروغواي من ضبط 6.5 كيلوغرام من الكوكايين في حقيبة أحد المسافرين.

وأظهرت الصور، التي نشرها موقع وزارة الداخلية ضباط مكافحة المخدرات وهم يفتشون أمتعة مسافر كان متوجها إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وتعتبر إسبانيا وجهة مفضلة لمروجي المخدرات في أمريكا اللاتينية حيث كثيرا ما تمّ اكتشاف كميات هائلة من الكوكايين لدى مسافرين من الأوروغواي والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية مؤخرا أن دائرة مراقبة الجمارك بالتنسيق مع الشرطة، على مستوى ميناء مدينة ألجيراس بمقاطعة قادش الجنوبية التابعة لإقليم الأندلس، عثرت على الكوكايين في 16 كيساً داخل حاوية تنقل بذور الذرة قادمة من البرازيل باتجاه ميناء وهران في الجزائر.