15 قتيلا جراء أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين

بقلم: يورونيوز

في مؤشر إلى حجم الخسائر، انهار جسر للسكك الحديد جزئيا الثلاثاء جراء الأمطار في تشونغتشينغ البالغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، على ما ذكرت الوكالة.

قتل 15 شخصا وفقد أربعة آخرون إثر سقوط أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين على ما ذكرت وكالة الانباء الصينية الرسمية الأربعاء.

ونقلت وكالة "شينخوا" (الصين الجديدة) الرسمية للانباء عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار الغزيرة الأخيرة "أودت منذ الاثنين بحياة 15 شخصا فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين حتى يوم الأربعاء".

وأتى تأكيد وقوع قتلى بعدما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الثلاثاء حالة الانذار متوقعة كوارث محتملة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من وسط الصين وجنوب شرقها.

وأمر الرئيس الصيني شي جيبينغ أن "تولي السلطات على كل المستويات الأولوية لضمان سلامة السكان وحماية ممتلكاتهم".

وذكرت وكالة "شينخوا" أن شي "شدد على ضرورة أن يبادر المسؤولون على كل المستويات إلى مكافحة الفيضانات والعمل على تخفيف الخسائر".

ونقلت وكالة "شينخوا" (الصين الجديدة) الرسمية للانباء عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار "أودت بحياة 15 شخصا فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين".

وأظهر مقطع فيديو نشرته CCTV زوجين محاصرين داخل سيارة في مجرى نهر غمرته المياه، واستخدم فريق الإنقاذ مُسّيرات عن بعد لتوصيل سترات النجاة والحبال للزوجين المحاصرين اللذين كانا على بعد حوالي 60 مترًا من ضفة النهر.

وفي مؤشر إلى حجم الخسائر، انهار جسر للسكك الحديد جزئيا الثلاثاء جراء الأمطار في تشونغتشينغ البالغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، على ما ذكرت الوكالة.

وفي إقليم سيشوان المجاور تأثر أكثر من 460 ألف شخص بنسب متفاوتة، بالأمطار الطوفانية على ما أوردت الوكالة الثلاثاء.

وأشارت السلطات إلى إجلاء نحو 85 ألف شخص من منازلهم بسبب الأمطار مع توقع "حدوث فيضانات مباغتة في مناطق جبلية" و"سيول وحلية في بعض المناطق" خلال الأسبوع الراهن.

وفي مدينة لونغيان في مقاطعة فوجيان الجنوبية، استخدمت فرق الإنقاذ أيضًا مُسّيرات عن بعد لتسليم سترات نجاة وحبل آمن لرجل محاصر في وسط نهر غمرته المياه، حسبما ذكرت CCTV.

وقالت قناة CCTV إن مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب البلاد تعرضت صباح الثلاثاء لأمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى قطع الطرق السريعة ودمرت مرافق عامة أخرى.