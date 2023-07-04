إرجاء آخر رحلة للصاروخ "أريان 5" 24 ساعة

بقلم: يورونيوز

لفتت الشركة المسؤولة عن عمليات الإطلاق إلى أن أقرب موعد لهذه العملية بات الأربعاء بين العاشرة والحادية عشرة ليلا بتوقيت غرنيتش، "شرط أن تكون الأحوال الجوية مؤاتية".

تمّ إرجاء انطلاق الرحلة الأخيرة للصاروخ "أريان 5"، المقرر أساساً الثلاثاء من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، لأربع وعشرين ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، على ما أعلنت شركة "أريان سبايس" في بيان.

وأوضحت الشركة أنه "بسبب رياح غير مؤاتية على علو مرتفع فوق مركز الفضاء في غويانا، قررت أريان سبايس عدم البدء بالمرحلة النهائية من عمليات التحضير للإطلاق"، المقررة أساساً بين الساعة التاسعة والنصف والحادية عشرة ليلا بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء.

ولفتت الشركة المسؤولة عن عمليات الإطلاق إلى أن أقرب موعد لهذه العملية بات الأربعاء بين العاشرة والحادية عشرة ليلا بتوقيت غرنيتش، "شرط أن تكون الأحوال الجوية مؤاتية".

الرحلة السابعة عشرة بعد المائة والأخيرة لصاروخ "أريان 5" الذي سيُسحب من الخدمة بعد 27 عاماً على بدء تشغيله، ستحمل قمراً اصطناعياً فرنسياً للاتصالات العسكرية "سيراكوز 4 ب"، وقمراً اصطناعياً تجريبياً ألمانياً.