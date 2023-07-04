أربعة قتلى وأربعة جرحى في إطلاق نار في فيلادلفيا

بقلم: يورونيوز

قالت وسائل إعلام أمريكية إن بين القتلى قاصرين اثنين على الأقل مشيرة إلى أن الشرطة أوقفت رجلاً يضع سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية ومسدساً ومخازن رصاص.

قتل أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار ليل الإثنين-الثلاثاء في فلادلفيا على ما ذكرت وسائل اعلام أمريكية عدة.

وأكدت الناطقة باسم الشرطة دانييل أوتلاو سقوط أربعة قتلى جميعهم ذكور، مضيفة أن أحد الأشخاص ردّ على مصادر إطلاق النار وهو يخضع للتحقيق حالياً.

وذكرت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" وشبكة "سي إن إن" التلفزيونية أن مشتبهاً فيه أوقف بعد إطلاق النار في حي كينغسيسينغ في جنوب غرب فيلادلفيا.

وقالت الصحيفة إن بين القتلى قاصرين اثنين على الأقل مشيرة إلى أن الشرطة أوقفت رجلاً يضع سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية ومسدساً ومخازن رصاص.

وذكرت الصحيفة في وصفها لمكان الجريمة أن الضحايا وجدوا في أماكن متفرقة.

في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قتل شخصان وأصيب 28 آخرون بجروح في إطلاق نار خلال احتفال في أحد أحياء بالتيمور.

منذ مطلع السنة، سجلت في الولايات المتحدة 339 عملية إطلاق نار استهدفت جموعاً بحسب منظمة "غن فايولنس أركايف" Gun Violence Archive.