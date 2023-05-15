مقتل 4 بينهم مسلح وإصابة عدد آخر في إطلاق النار بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

بقلم: يورونيوز

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب عدة أشخاص آخرون يوم الاثنين إثر إطلاق نار في فارمنغتون، حسبما ذكرت الشرطة وتم إغلاق المدارس في المنطقة.

قالت الشرطة يوم الإثنين إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في إطلاق نار في فارمنغتون بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وإن المسلح المشتبه بتنفيذه إطلاق النار قد قتل عندما واجهه ضابط في مكان الحادث.

تم الإبلاغ عن إطلاق النار بعد الساعة 11 صباحاً بقليل في منطقة بروكسايد بارك، وأُغلقت جميع مدارس المدينة، فيما هرعت الشرطة ومكتب "الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" إلى مكان الحادث. وأكّدت الشرطة أن ضابطين أصيبا بطلقات نارية، أحدهما ضابط شرطة في المدينة والآخر ضابط بشرطة ولاية نيو مكسيكو. وكلاهما في حالة مستقرة في المركز الطبي الإقليمي في سان خوان.

وقالت الشرطة في بيان إن "هوية المشتبه به مجهولة ولا توجد تهديدات أخرى معروفة في الوقت الحالي"، مضيفة أن المدينة ومقاطعة سان خوان وشرطة الولاية يتابعون مجريات الأحداث عن كثب. بينما أعلن مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات على تويتر، إن عملاء فيدراليين من فينيكس يتجهون إلى فارمنغتون.

ووصفت مسؤولة في مكتب عمدة مقاطعة سان خوان، ميغان ميتشل، الحادث بأنه "تحقيق مفتوح"، وقالت إنه ليس لديها المزيد من المعلومات في الوقت الحالي.

ويقطن مدينة فارمنغتون ما يقارب 50000 نسمة، وهي عبارة عن خط إمداد للنفط والغاز الطبيعي في المنطقة.