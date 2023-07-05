أربع دول أوروبية تقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب إسقاط طائرة أوكرانية

بقلم: Euronews

أسقطت القوات المسلحة الإيرانية طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف، مما تسبب في مقتل 176 راكباً معظمهم إيرانيون وكنديون.

أعلنت محكمة العدل الدولية الأربعاء، أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران، سعياً للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في العام 2020.

تقول هذه الدول إن إيران "انتهكت سلسلة من الالتزامات" بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 بعد إقلاعها من طهران، ما أدى إلى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً.

ولم تعترف إيران إلا بعد ثلاثة أيام بأنها أسقطت الطائرة "عن طريق الخطأ"، وقالت إن دفاعاتها الجوية كانت في حالة تأهب قصوى وقت الحادث، بعد أن أُطلقت صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان القوات الأمريكية وسط توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة.

وقد نفذت الدول الأربع الإنذار النهائي الذي أصدرته في كانون الاول/ ديسمبر، طالبة فيه من طهران "الخضوع للتحكيم الملزم في النزاع المتعلق بإسقاط الطائرة PS752". وتستند في ذلك إلى اتفاقية مونتريال لعام 1971 التي تنظم الجرائم ضد الطيران المدني.

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي على تويتر: "أولئك الذين فقدوا أحباءهم في إسقاط PS752 يستحقون العدالة".