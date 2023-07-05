إيطاليا: عمليات إنقاذ جديدة في المتوسط ونقل مهاجرين بعد اكتظاظ مركز لامبيدوزا بالوافدين الجدد

بقلم: يورونيوز

لا يتوقف تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا في صقلية، وبعد اكتظاظ مركز تحديد هوية اللاجئين بالوافدين الجدد، تعمل البحرية الإيطالية، على نقلهم إلى مناطق أخرى لتخفيف الضغط.

أنقذت شرطة الحدود الإيطالية 44 مهاجراً، بينهم أطفال ونساء حوامل، كانوا يبحرون على متن قارب مكتظ مهدد بالغرق قبالة سواحل جزيرة صقلية. وفي مقطع فيديو شوهد خفر السواحل وهم يعترضون المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في لامبيدوزا.

لا تتوقف عمليات إنقاذ المهاجرين وإنزالهم، وتكتظ مراكز الإيواء في جزيرة صقلية بـ 1043 شخصاً، بينما لا تتجاوز قدرة استيعابها 400 شخص، وتعمل السلطات الإيطالية على نقل الوافدين إلى موانئ مختلفة، لتخفيف الاكتظاظ عن النقطة الساخنة في لامبيدوزا التي تشهد تدفقاً للمهاجرين.

وصباح اليوم الأربعاء، قامت سفينة "غالاكسي" التابعة للبحرية الإيطالية، بنقل دفعة مكونة من 217 مهاجر من لامبيدوزا إلى مركز آخر في صقلية مبدئياً، ومن هناك تم توزيعهم في أماكن أخرى في إيطاليا.

وبالتزامن مع عمليات النقل هذه، يكتظ مركز تحديد هوية اللاجئين في لامبيدوزا بالوافدين الجدد، إذ وصل 249 مهاجراً، الثلاثاء، كانوا على متن ستة قوارب أنقذتها الشرطة المالية الإيطالية وخفر السواحل. جاء أغلبهم من بوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج وغينيا والسنغال وغامبيا والسودان. وعلى ما يبدو، أبحرت القوارب الستة جميعها، من سواحل صفاقس شرق تونس.