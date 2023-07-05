11:44

أوكرانيا تعلن تدمير "تشكيل" عسكري روسي في دونيتسك



أعلن الجيش الأوكراني تدمير "تشكيل" عسكري روسي في ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونيتسك على خط المواجهة الأمامي، حيث أفاد مسؤولون ووسائل إعلام روسية عن مقتل مدني وإصابة العشرات في هجمات شنتها كييف.

وقال بيان للقوات المسلحة الأوكرانية صدر في وقت متأخر الثلاثاء إنه "نتيجة للقوة النارية الفعالة لوحدات قوات الدفاع، اختفى من الوجود تشكيل آخر من الإرهابيين الروس في ماكيفكا المحتلة مؤقتا".

وأظهر مقطع فيديو أُرفق مع البيان انفجارا هائلا يضيء السماء ليلا، دون أن ترد تفاصيل اكثر.

وصرّح دنيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الذي نصبته روسيا، إن القوات الأوكرانية شنت "هجمات شرسة" على مناطق سكنية ومجمع مستشفيات في ماكيفكا.

وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية أن رجلا قُتل وأصيب 36 مدنيا "بجروح متفاوتة الخطورة" نتيجة الهجمات الاوكرانية.

أما وكالة "تاس" الروسية للأنباء فقد أوردت نقلا عن مسؤولين في دونيتسك أن تسعة مرافق للرعاية الصحية تضررت جراء القصف الذي قامت به القوات الأوكرانية.

وكانت موسكو قد أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي مقتل 89 جنديا في هجوم أوكراني على قاعدة مؤقتة لها في ماكيفكا.