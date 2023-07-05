كانت موسكو قد أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي مقتل 89 جنديا في هجوم أوكراني على قاعدة مؤقتة لها في ماكيفكا.
قُتل شخص على الأقل وأصيب 41 آخرون في قصف أوكراني ليل الثلاثاء إلى الأربعاء استهدف مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الموالية لروسيا.
آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية
الكرملين يحذر من "عمل تخريبي أوكراني محتمل بمحطة زابوروجيا النووية
حذر الكرملين الأربعاء من "عمل تخريبي" أوكراني محتمل تكون تداعياته "كارثية" في محطة زابوروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا حيث يتبادل الطرفان الاتهامات باستفزاز وشيك.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "الوضع متوتر جدا لأن خطر قيام نظام كييف بعمل تخريبي مرتفع جدا. عمل تخريبي يمكن أن تكون تداعياته كارثية".
أوكرانيا تعلن تدمير "تشكيل" عسكري روسي في دونيتسك
أعلن الجيش الأوكراني تدمير "تشكيل" عسكري روسي في ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونيتسك على خط المواجهة الأمامي، حيث أفاد مسؤولون ووسائل إعلام روسية عن مقتل مدني وإصابة العشرات في هجمات شنتها كييف.
وقال بيان للقوات المسلحة الأوكرانية صدر في وقت متأخر الثلاثاء إنه "نتيجة للقوة النارية الفعالة لوحدات قوات الدفاع، اختفى من الوجود تشكيل آخر من الإرهابيين الروس في ماكيفكا المحتلة مؤقتا".
وأظهر مقطع فيديو أُرفق مع البيان انفجارا هائلا يضيء السماء ليلا، دون أن ترد تفاصيل اكثر.
وصرّح دنيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الذي نصبته روسيا، إن القوات الأوكرانية شنت "هجمات شرسة" على مناطق سكنية ومجمع مستشفيات في ماكيفكا.
وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية أن رجلا قُتل وأصيب 36 مدنيا "بجروح متفاوتة الخطورة" نتيجة الهجمات الاوكرانية.
أما وكالة "تاس" الروسية للأنباء فقد أوردت نقلا عن مسؤولين في دونيتسك أن تسعة مرافق للرعاية الصحية تضررت جراء القصف الذي قامت به القوات الأوكرانية.
وكانت موسكو قد أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي مقتل 89 جنديا في هجوم أوكراني على قاعدة مؤقتة لها في ماكيفكا.
قتيل و41 جريحاً بقصف أوكراني استهدف مدينة ماكيفكا
قُتل شخص على الأقل وأصيب 41 آخرون في قصف أوكراني ليل الثلاثاء إلى الأربعاء استهدف مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الموالية لروسيا.
وقال رئيس بلدية المدينة فلاديسلاف كليوتشاروف على قناة "روسيا 24" الروسية "في الوقت الحالي، أصيب 41 شخصا من بينهم طفلان في القصف ... وقُتل شخص".
واوضح أن القصف الأوكراني بدأ مساء الثلاثاء وأعقبه بعد ساعات قليلة وابل من "الضربات العنيفة للغاية تسببت في الكثير من الأضرار".
واشار إلى تضرر نحو 40 مبنى سكنيا ومدارس ومنشآت طبية.
أعلن الجيش الأوكراني، من جانبه، تدمير "تشكيل" عسكري روسي في ماكيفكا التي يسيطر عليها، منذ 2014، انفصاليون موالون لروسيا تدعمهم موسكو.
وقالت القوات المسلحة الأوكرانية على تلغرام إنه "نتيجة للقوة النارية الفعالة لوحدات قوات الدفاع، اختفى من الوجود تشكيل آخر من الإرهابيين الروس في ماكيفكا المحتلة مؤقتا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه العملية.
وأظهر مقطع فيديو أُرفق مع البيان انفجارا هائلا يضيء السماء ليلا.
واستهدف قصف أوكراني مرات عدة ماكيفكا وبلدات أخرى محتلة منذ عام 2014 في شرق أوكرانيا، وبشكل خاص دونيتسك ولوغانسك، معقلي الانفصاليين.
ومساء رأس السنة الماضية، أدى هجوم أوكراني على قاعدة في ماكيفكا إلى مقتل 89 جنديا روسياً.
حاكمان: هجوم أوكراني عبر الحدود على منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين
قال حاكما كورسك وبيلغورود في روسيا إن المنطقتين تعرضتا لنيران من أوكرانيا عبر الحدود في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنباء عن حالة إصابة واحدة على الأقل.
وكتب فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود على تطبيق تلغرام الساعة 0736 صباحا بالتوقيت المحلي (0436 بتوقيت غرينتش) "استمر الهجوم على بلدة فالويكي لأكثر من ساعة".
وأضاف غلادكوف أن قوات الدفاع الروسية أسقطت طائرة مسيرة وجسمين جويين آخرين. وقال إن القوات الأوكرانية أطلقت 12 قذيفة من قاذفات صواريخ غراد. وأصابت الهجمات ما لا يقل عن ثمانية منازل خاصة.
زيلينسكي لماكرون: روسيا تخطّط "لاستفزازات خطيرة" في محطة زابوريجيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن روسيا تخطّط لـ"استفزازات خطيرة" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو.
وجاء في بيان لزيلينسكي "نبّهت إيمانويل ماكرون إلى أن قوات الاحتلال تعدّ لاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا"، وأضاف "اتّفقنا على إبقاء الوضع تحت السيطرة القصوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بالتخطيط لهجوم وشيك على محطة زابوريجيا للطاقة النووية
اتّهمت الحكومة الأوكرانية الثلاثاء روسيا بالتخطيط لعملية "استفزازية" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو، فيما اتّهمت روسيا كييف بأنّها تخطّط لـ"مهاجمة" المنشأة.
ومنذ بدء النزاع تسود مخاوف من مخاطر أمنية تواجه المنشأة النووية، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، لكن هذه المخاوف ازدادت اعتبارا من مطلع حزيران/يونيو بعد تدمير سد كاخوفكا الذي يمد المنشأة بالمياه لتبريد مفاعلاتها.
وتبادل الطرفان الاتهامات ليل الثلاثاء في توقيت شبه متزامن.
وحذّر الجيش الأوكراني من "احتمال التحضير لعملية استفزازية على أراضي محطة زابوريجيا للطاقة في المستقبل القريب".
وأشار إلى "أغراض خارجية أشبه بعبوات ناسفة وضعت على السقف الخارجي للمفاعلين الثالث والرابع" في الموقع.
ولفت الجيش إلى أنّ "تفجيرها لا يفترض أن يلحق أضراراً بوحدات الطاقة لكنّه قد يوحي بتعرّضها للقصف من الجانب الأوكراني"، مشيراً إلى أنّ موسكو قد "تعمد إلى عملية تضليل بهذا الصدد".
وفي موسكو، اتّهم مستشار وكالة روساتوم النووية الروسية رينات كارشا كييف بالتخطيط لشنّ هجوم على المنشأة.
وقال كارشا في تصريح للتلفزيون الروسي "اليوم تلقّينا معلومات أنا مخوّل إعلانها... في الخامس من تمّوز/يوليو، ليلاً، تحت جنح الظلام، سيحاول الجيش الأوكراني مهاجمة محطة زابوريجيا للطاقة النووية".
واتّهم أوكرانيا بالتخطيط لاستخدام "أسلحة عالية الدقّة وبعيدة المدى" وأيضا مسيّرات.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا بانتظام الاتّهامات بتعريض أمن المنشأة للخطر منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022.
موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي
شدّدت روسيا على أنّ هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على أراضيها "ما كانت ممكنة" لولا دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وذلك بعيد إعلان موسكو أنّ قواتها أسقطت خمس مسيّرات قرب العاصمة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنّ "هذه الهجمات ما كانت ممكنة لولا المساعدة التي وفّرتها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي"، معتبرة أنّ الغرب "يدرّب مشغّلي مسيّرات ويوفّر المعلومات اللازمة لارتكاب جرائم كهذه".
موسكو: ما من "سبب" يدعو لتمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية
اعتبرت روسيا الثلاثاء أن ما من سبب يدعو لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، منتقدة ما تعتبره عقبات أمام صادراتها الزراعية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية "من الواضح أن ما من سبب لاستمرار مبادرة حبوب البحر الأسود التي تنتهي مدتها في 17 تموز/يوليو".
31 جريحًا بينهم تسعة أطفال في ضربة روسية على منطقة خاركيف الأوكرانية (الرئاسة)
أُصيب ما لا يقلّ عن 31 شخصًا بينهم تسعة أطفال في ضربة روسية على مدينة بيرفومايسكي في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الثلاثاء.
وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك على تلغرام "لدينا علم بعدد كبير من الضحايا: أُدخل 31 شخصًا المستشفى، بينهم سبعة ورضيعان".
أوكرانيا تستدعي السفير الجورجي متهمة تبيليسي ب"تعذيب" ساكاشفيلي
أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها استدعت السفير الجورجي متهمة تبيليسي ب"تعذيب" الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي وهو مواطن أوكراني أيضا بعد ظهور هذا الاخير هزيلا خلال محاكمته في جورجيا.
وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان "لقد تم إبلاغ السفير الجورجي بأن هذه المعاملة بحق ميخائيل ساكاشفيلي غير مقبولة على الاطلاق. يجب أن توقف السلطة الجورجية تعذيب هذا المواطن الأوكراني" مقترحة في الوقت نفسه نقل الرئيس السابق الى أوكرانيا لتلقي "الرعاية الطبية".