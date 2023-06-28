ليتوانيا تشتري لأوكرانيا منظومتي صواريخ سام النروجية المتقدمة

بقلم: يورونيوز

أفاد نوسيدا على فيسبوك أن "قاذفات "ناسامز" (NASAMS) ستصل إلى أوكرانيا في المستقبل القريب".

أعلنت ليتوانيا الأربعاء أنها اشترت لأوكرانيا منظومتي صواريخ سام النروجية المتقدمة "ناسامز" (NASAMS) ستسلمها إياها في غضون ثلاثة أشهر، بحسب الحكومة.

تزامن الإعلان مع وصول الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إلى كييف الأربعاء، لعقد محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال في تسجيل مصوّر منفصل: "حتى في ظروف كهذه، عندما تنفد المخزونات، نجد فرصا لمساعدة أصدقائنا". ولفت وزير الدفاع أرفيداس أنوساوسكاس إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 9,8 ملايين يورو (10,7 ملايين دولار).

أعرب زيلينسكي على تويتر الأربعاء عن "امتنانه" لنوسيدا، وقال: "هذه مساهمة مهمة وتأتي في الوقت المناسب لحماية سماء أوكرانيا وإنقاذ حياة الأوكرانيين. معا لتحقيق النصر!".

وذكرت وزارة الدفاع بأن النرويج ستزوّد أوكرانيا بمعدات دعم لقاذفات NASAMS. كما سترسل ليتوانيا 10 مدرعات نقل من طراز "إم113" M113 إلى أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع أن المساعدات العسكرية الليتوانية (تضاف إليها الذخيرة) ستصل إلى أكثر من 500 مليون يورو.

ومن المقرر أن يناقش الرئيسان الليتواني والأوكراني قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة الشهر المقبل في فيلنيوس، فضلا عن المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتضامنت ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا بشكل كبير مع أوكرانيا منذ الغزو الروسي العام الماضي.