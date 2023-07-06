بسبب تسرب للغاز.. مقتل 16 شخصًا في أحد أحياء جنوب إفريقيا العشوائية

بقلم: يورونيوز

قتل 16 شخصًا بينهم نساء وأطفال جراء تسرب غاز سام في أحد الأحياء العشوائية بالقرب من جوهانسبرغ، وفق ما ذكرت هيئة خدمات الطوارئ في جنوب إفريقيا الخميس، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حصيلة أعلى من الضحايا.

ويعتقد أن الحادث المميت الذي وقع ليل الأربعاء مرتبط بأنشطة تعدين غير شرعية في حي أنجيلو العشوائي بالقرب من ضاحية بوكسبرغ شرق جوهانسبرغ.

وصرح المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي لوكالة فرانس برس من موقع الحادث: "هناك 16 ضحية في الموقع تأكدت وفاتهم الآن، وتمكن المسعفون من إنعاش البعض الآخر الذين جرى نقلهم إلى المستشفى".

القوى الأمنية تنتشر بعد الحادث Themba Hadebe/Copyright 2023 The AP

وقال إن أربعة مصابين في المستشفى حالتهم "حرجة" بينما 11 في حالة "خطيرة لكن مستقرة"، إضافة إلى قاصر كان واعيًا تمامًا عند وصوله.

وأشار إلى أن هناك خمس نساء وثلاثة أطفال بين المتوفين.

"يجربون حظهم"

وكانت هيئة خدمات الطوارئ قد تلقت اتصالًا قرابة الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ) حول انفجار بسبب تسرب غاز، لكن عند وصول فريق الإنقاذ تبين أن هناك تسربًا فقط من اسطوانة تحتوي على "غاز سام"، وفق نتلادي.

ولفت نتلادي إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الغاز كان يستخدم "في إطار أنشطة تعدين غير شرعية".

ومع معدل بطالة قياسي يصل إلى أكثر من 32%، تعد جنوب إفريقيا معقلًا لآلاف عمال المناجم غير الشرعيين الذين يطلق عليهم اسم "زاماس زاماس"، ويعني بلغة الزولو "هؤلاء الذين يجربون حظهم".

ويجرب الآلاف من عمال المناجم غير المسجلين حظهم في التنقيب في مناجم قديمة للذهب في ظل ظروف شاقة وخطيرة معظم الأحيان.

وتعرضت ضاحية بوكسبرغ التي تسكنها الطبقة المتوسطة لزلزال بقوة 5 درجات الشهر الماضي يعتقد أنه مرتبط بعمليات الحفر والتعدين غير الشرعية في المنطقة.