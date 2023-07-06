أفادت السلطات الأوكرانية أن قصفًا روسيا استهدف مدينة لفيف غرب أوكرانيا الخميس وأدى إلى تضرر "بنى تحتية حيوية" في المدينة.
وشنت روسيا موجات من القصف بالمسيرات والصواريخ في جميع أنحاء أوكرانيا منذ غزوها هذا البلد في شباط/فبراير 2022.
وظلت منطقة لفيف البعيدة مئات الكيلومترات عن الخطوط الأمامية حيث تدور معارك طاحنة، تنعم بحالة من الهدوء إلى حد كبير.
وكتب حاكم لفيف مكسيم كوزيتسكي على تلغرام: "تضررت منشأة هامة مرتبطة بالبنية التحتية في لفيف، وهناك جرحى وفقًا لتقارير أولية".
ولم يذكر كوزيتسكي تفاصيل أخرى ولم يحدد ما إذا كان القصف حصل بطائرات مسيرة أو صواريخ.
لمتابعة آخر التطورات في أوكرانيا:
مقتل ثلاثة أشخاص في قصف استهدف مبنى سكنيًا بمدينة لفيف الأوكرانية
قتل ثلاثة أشخاص بعدما أصاب صاروخ مبنى سكنيًا في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الخميس.
وكتب رئيس البلدية أندريه سادوفيي على قناته في تطبيق تلغرام: "حاليًا هناك ثلاثة قتلى"، وذلك في أعقاب هجوم صاروخي على المدينة البعيدة مئات الكيلومترات عن جبهة القتال الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية.
بايدن يؤكّد "دعمه الكامل" لانضمام السويد إلى حلف الأطلسي
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء لدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أنّه يتطلّع "بفارغ الصبر" لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكّداً دعمه الكامل لعضوية الدولة الإسكندينافية في التحالف العسكري الغربي.
وتطرّق الرجلان خصوصا إلى دعمهما المشترك لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وجهودهما المنسّقة لمنافسة الصين و"تعزيز" شراكتهما الدفاعية، وفق بيان للبيت الأبيض.
وقال بايدن "أتطلّع بفارغ الصبر" للمصادقة على طلب العضوية الذي "أدعمه بالكامل".
ويزور رئيس الوزراء السويدي واشنطن لحشد الدعم لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.
ليتوانيا تعد بأن تقدّم قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة "الكثير" لأوكرانيا
توقع رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا الذي تستضيف بلاده قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل أن يكون هذا الاجتماع مرضيًا لأوكرانيا التي لتلقي دعوة صريحة للانضمام إلى الحلف.
وقال ناوسيدا لوكالة فرانس برس الثلاثاء: "لدي شعور بأننا سنجد صيغًا لن تخيّب آمال الأوكرانيين وستعكس أكثر مما اعتدنا قوله".
وأضاف أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تقاتل بلاده القوات الروسية "قد لا يحصل على كل ما يتوقعه في أكثر خططه طموحًا، لكنه بالتأكيد سيحصل على الكثير".
وكان زيلينسكي قد حذر الاسبوع الماضي من أنه يريد "إشارة واضحة ومفهومة جدا" خلال القمة بأن أوكرانيا يمكن أن تصبح عضوا في الحلف بعد الحرب، ملمحا إلى إمكان إلغاء زيارة فيلنيوس من جدول أعماله في حال لم تتحقق هذه التوقعات.
وتقدمت أوكرانيا العام الماضي بطلب للحصول على عضوية عاجلة في حلف شمال الأطلسي بعد سبعة أشهر من شن روسيا غزوها.
وأكد ناوسيدا أن ليتوانيا والعديد من الدول الأخرى تدفع من أجل إرسال إشارة أقوى لأوكرانيا في إعلان القمة، مضيفا "آمل أن ينتهي الأمر بطريقة مقبولة للطرفين".