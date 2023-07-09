قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تركيا انتهكت شروط تبادل الأسرى.
عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت إلى بلده بعد زيارة إلى تركيا واصطحب معه خمسة قادة سابقين للكتيبة الأوكرانية التي دافعت عن مدينة ماريوبول على الرغم من اتفاق لتبادل الأسرى العام الماضي يشترط بقاءهم في تركيا حتى نهاية الحرب.
وسرعان ما نددت روسيا بعودة الرجال الخمسة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تركيا انتهكت شروط تبادل الأسرى ولم تبلغ موسكو بالأمر.
تابعوا تطورات الأحداث في أوكرانيا:
زيلينسكي يعود من تركيا بضباط كتيبة "آزوف".. وموسكو تعاتب أنقرةeuronewsاتهمت روسيا تركيا بانتهاك اتفاق سابق بين البلدين، بعدما سمحت بعودة قادة كتيبة آزوف الأوكرانية إلى بلادهم. وكانت روسيا أفرجت في سبتمبر/أيلول الماضي عن عدد من قادة كتيبة آزوف الذين تعتبرهم إرهابيين، في إطار صفقة لتبادل الأسرى توسطت فيها أنقرة وتلزم شروطها هؤلاء القادة بالبقاء في تركيا حتى نهاية الحرب.
الجيش الأوكراني: مقتل 8 مدنيين في قصف مدفعي روسي في ليمان
قال الجيش الأوكراني إن قصفًا مدفعيًا روسيًا أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين وإصابة 13 آخرين في ليمان بمنطقة دونيتسك اليوم السبت.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أيضًا في تقريرها المسائي أن القوات الروسية قامت بمحاولات باءت بالفشل للتقدم في قطاع ليمان. وتعرض ما لا يقل عن 10 بلدات وقرى للقصف.
وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك في وقت سابق إن قصفًا مدفعيًا استهدف مدينة ليمان في حوالي الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) وأصاب منطقة سكنية في المدينة الصغيرة. وذكر أنه أسفر عن مقتل ستة مدنيين على الأقل.
روسيا ترى "دليل ضعف" في تزويد واشنطن أوكرانيا بذخائر عنقودية
اعتبرت روسيا السبت أن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية هو "دليل ضعف" ولن يؤثر على مسار الأعمال العسكرية لموسكو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن القرار الأميركي الذي تم إعلانه الجمعة "هو عمل ناتج من يأس ودليل ضعف على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي تمّ الترويج له كثيرا".
واعتبرت أن "آخر سلاح +معجزة+ تعوّل عليه واشنطن وكييف، من دون التفكير بشأن تبعاته الخطرة، لن يكون له أي تأثير على العملية العسكرية الخاصة"، وهي التوصيف الرسمي الذي تعتمده روسيا للإشارة الى غزوها أوكرانيا اعتبارا من شباط/فبراير 2022.
شاهد: رغم الرفض الدولي.. الولايات المتحدة ستسلّم أوكرانيا قنابل عنقوديةeuronewsأعلنت الولايات المتحدة الجمعة قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها، في خطوة لقيت انتقاد منظمات دولية.
شاهد: وزير الدفاع سيرغي شويغو يتفقد تدريبات الجيش في جنوب روسياeuronewsنشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات اليوم السبت، تظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وهو يتفقد التدريب القتالي لجنود في ميدان رماية بالمنطقة العسكرية بجنوب روسيا.
شاهد: زيلينسكي يصلي مع البطريرك برثلماوس في إسطنبولeuronewsصلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور إسطنبول صباح السبت إلى جانب البطريرك الأرثوذكسي برثلمايوس من أجل ضحايا الحرب مع روسيا التي دخلت يومها الـ500.
ستة قتلى في ضربات روسية في شرق أوكرانيا (حاكم)
قُتل ستة أشخاص السبت في ليمان في شرق أوكرانيا بعدما قصفت المدينة بصواريخ روسية، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي.
وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو على وسائل التواصل الاجتماعي "قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح... قرابة الساعة العاشرة"، مشيرا إلى أن "الروس قصفوا المدينة بقاذفات صواريخ متعددة".
زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى في البحر الأسود رمز المقاومة ضد روسيا
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة الأفعى الصغيرة في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الغزو، مع دخول الصراع يومه ال500.
وقال في مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم، نحن في جزيرة الأفعى التي لن يغزوها المحتلون أبدا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان".
الأمم المتحدة تدين الخسائر في صفوف المدنيين بعد 500 يوم على بدء النزاع في أوكرانيا
دانت الأمم المتحدة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ قبل 500 يوم.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان الجمعة إن أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، مع أن مسؤولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح.
وفي بيان لمناسبة مرور 500 يوم على اندلاع النزاع، قال نويل كالهون نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان "نشهد اليوم مرحلة فظيعة أخرى من الحرب التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين".
وأشار مراقبون إلى أن متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022 لكنه بدأ الارتفاع مجددا في أيار/مايو وحزيران/يونيو.
وفي 27 حزيران/يونيو قُتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال في هجوم صاروخي على كراماتورسك في شرق أوكرانيا.
انتقادات لقرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها، في خطوة لقيت انتقاد منظمات دولية.
وأتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعبا للغاية" في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.
وأكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.
وقال بايدن إن اتخاذ هذا القرار كان "صعبا للغاية من قبلي. وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا"، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" نشرت مقتطفات منها مساء الجمعة.
وحذّر من أن "ذخيرة الأوكرانيين تنفد"، متابعا "هذه حرب ذخائر. هم تنقصهم تلك الذخيرة ونحن تنفد لدينا".
وشدد على أن "الأمر الأساس هو إما أن يمتلكوا هذه الأسلحة لوقف الروس الآن ومنعهم من وقف الهجوم الأوكراني (المضاد)... أو لا يمتلكونها. وأعتقد أنهم في حاجة إليها".
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