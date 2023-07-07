ستة قتلى في حريق شب في دار للمسنين في ميلانو

بقلم: يورونيوز

ذكرت وكالات أنباء إيطالية اليوم الجمعة أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 68 على الأقل جراء حريق شب في دار للمسنين في ميلانو.

وأكد لوكا كاري المتحدث باسم خدمة الإطفاء الوطنية عدد القتلى، قائلًا إنه تم إخماد الحريق وإن أسبابه قيد التحقيق.

وذكر أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما أصيب 15 بإصابات خطيرة لكنها لا تهدد الحياة ونحو 50 بجروح طفيفة.

وقال جوزيبي سالا رئيس بلدية ميلانو للصحافيين في مكان الحادث إن الحريق تم إخماده بسرعة كبيرة، لكن الأبخرة الناتجة عنه أضرت بالكثير من النزلاء.

وفي وقت سابق نسبت وكالات الأنباء الإيطالية لخدمات الطوارئ الإقليمية القول إن 81 شخصًا نقلوا إلى المستشفيات بينهم اثنان في حالة حرجة.

وبحسب تقارير إعلامية، اندلع الحريق ليل أمس الخميس في الدار الواقعة في حي كورفيتو بجنوب شرق ميلانو.