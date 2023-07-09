متعهدًا ببناء منتخب قوي.. تعيين البرتغالي بينتو مدربًا للإمارات

بقلم: يورونيوز

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاحد تعيين البرتغالي باولو بينتو مدربًا للمنتخب الوطني الأول حتى 2026 بديلًا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ولم يجدد الاتحاد الإماراتي عقد أروابارينا وأعلن رحيله في أيار/ مايو عن منصبه بعدما فشل "الأبيض" في تخطي الدور الأول في كأس الخليج الخامسة والعشرين التي أقيمت في البصرة العراقية في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتعهد بينتو (54 عامًا) خلال مؤتمر تقديمه ببناء منتخب قوي بعد سلسلة من الإخفاقات عرفها "الأبيض"، وشهدت التعاقد مع 6 مدربين في آخر ست سنوات هم الأرجنتينيان أدغاردو باوتسا وأورابارينا والإيطالي ألبرتو زاكيروني والهولندي بيرت فان مارفيك والصربي إيفان يوفانوفيتش والكولومبي خورخي لويس بينتو.

وقال بينتو: "لا أعد بنتائج محددة ولكن أعد بالعمل الاحترافي وبناء منتخب قوي وجيد في الاستحقاقات التي يخوضها ومنها تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2024".

التأهل إلى كأس العالم

وتتطلع الإمارات إلى التأهل لكأس العالم للمرة الثانية بعد 1990 في إيطاليا.

وأكد لاعب وسط البرتغال السابق والذي قاد منتخب بلاده إلى نهائيات 2014 وكوريا الجنوبية إلى نسخة 2022 في قطر قبل أن يستقيل من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد الخسارة أمام البرازيل 1-4 في دور الـ16، أن "الإمارات تأهلت مرة واحدة فقط إلى كأس العالم، ولكن نظام التصفيات تغير الآن"، بعد زيادة عدد المقاعد لكل قارة وارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2026 إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32.

وكشف: "لدي معلومات كافية عن المنتخب واللاعبين من خلال مشاهدة بعض المباريات (عبر الفيديو) وسأتابع المزيد، وأنا قادم للعمل في الإمارات وليس لقضاء إجازة".

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الإماراتي محمد الظاهري: "اختيار بينتو جاء عن قناعة وبعد دراسة وإحصاءات وفق أسس عملية وتم تفضيله بعد دراسة العديد من السير الذاتية لمدربين آخرين، ولقيمته الفنية واستقراره مع المنتخبات والأندية التي دربها".

وأضاف: "سيبدأ بينتو عمله من خلال مشاهدة تدريبات الأندية ومبارياتها الودية في المعسكرات الخارجية التي تقيمها الآن تحضيرًا للموسم الجديد، كما سيقيم معسكرًا خارجيًا للمنتخب من 29 تموز/ يوليو حتى 12 آب/أغسطس".

وبدأ بينتو الذي خاض كلاعب 35 مباراة دولية بين 1992 و2002، مسيرته كمدرب مع مواطنه سبورتنغ لشبونة في 2004 حتى 2009، قبل أن يقود البرتغال (2010 -2014) وكروزيرو البرازيلي(2016) وأولمبياكوس اليوناني (2016-2017)وتشونغكينغ ليفان الصيني (2017-2018).