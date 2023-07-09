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شاهد: "تحريض على العنف ودعم للإسلاموفوبيا".. مظاهرات حاشدة في ستوكهولم تندد بحرق نسخة من القرآن

مظاهرات ستوكهولم ضد حرق نسخة من المصحف
مظاهرات ستوكهولم ضد حرق نسخة من المصحف Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز

خرج الآلاف اليوم الأحد في ستوكهولم، تعبيرا عن غضبهم تجاه العراقي الذي أقدم على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة السويدية، في ثاني أيام العيد. ورفعوا شعارات تقول إن فعلاً كهذا يحرض على العنف ويزرع الكراهية ويدعم الإسلاموفوبيا.

ومزق السويدي ذو الأصل العراقي سلوان موميكا (37 عاماً)، الأربعاء الماضي نسخة من المصحف وأضرم النار فيها أمام مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وطالب العراق السويد بتسليمه سلوان موميكا لمحاكمته وفق القانون العراقي، في حين أكد الاتحاد الأوربي أن إحراق أي كتاب مقدس يعتبر "استفزازاً علنياً وعملاً وقحاً".

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