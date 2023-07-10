ستة قتلى على الأقل منهم ثلاثة أطفال في هجوم على دار حضانة في الصين

بقلم: Euronews

"من بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ.. وتم اعتقال مشتبه به".

قتل ستة أشخاص وجرح آخر في هجوم على دار حضانة في ليانجيانغ بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين الإثنين، وفق متحدثة باسم حكومة المدينة.

وقالت "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ.. واعتقل مشتبه به".

ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا، ولا عن السلاح المستخدم في الهجوم الذي وقع في مدينة ليانجيانغ.

وأضافت "اعتُقل مشتبه به" مؤكدة أن الشرطة قد بدأت تحقيقا في الجريمة.

وقع الهجوم قرابة الساعة 7,40 صباحا (23,40 ت غ الأحد)، حسبما ذكرت وكالة نيوز نتورك الصينية الرسمية.

تحظر الصين بشدة حيازة المواطنين للأسلحة، ووقع عدد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية.

سُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس.