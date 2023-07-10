ما هو قانون المحتوى الأوروبي الرقمي الجديد وكيف سيؤثر في منصات التواصل؟

بقلم: يورونيوز

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، الإثنين، وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسنابشات من إمكانية إغلاقها في حال لن تتخذ إجراءات صارمة تجاه المحتوى "المثير للشغب" بموجب قانون المحتوى الرقمي الجديد للاتحاد الأوروبي.

وقال بريتون في مقابلة مع فرانس إنفو بخصوص قانون المحتوى الرقمي الذي سيعمل به اعتبارًا من 25 أغسطس/آب: "عندما يكون هناك محتوى بغيض، يدعو - على سبيل المثال - إلى التمرد ويدعو أيضًا إلى حرق السيارات، سيُطلب منهم حذف المحتوى على الفور."

وأضاف بريتون القول: "إذا لم يفعلوا ذلك، ستتم معاقبتهم على الفور. لدينا فرق يمكنها التدخل بشكل سريع وفي حال لم تكن هناك استجابة للمطالب في هذه المرحلة ستفرض غرامة مالية كما سيحظر تشغيل (المنصات) على أراضينا."

سيتعين على حوالي 19 منصة تواصل اجتماعي أهمها (تيك توك، سناب شتات، إنستغرام وتوتير) الالتزام بحذف المحتوى "المثير للشغب وغير القانوني" من منصاتهم.

كما يتعين على أصحاب هذه المنصات تقديم تقارير مفصلة تقدم مخاطر محتلمة للمفوضية الأوروبية، تضم منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 45 مليون مستخدم أوروبي.

وقد تصل الغرامات المالية إلى حوالى 6% من عائدات المنصات السنوية.