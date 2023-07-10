خشية تجدد أعمال العنف فرنسا تحظر بيع الألعاب النارية للاحتفال بالعيد الوطني

بقلم: يورونيوز

حظرت فرنسا، بيع المفرقعات حتى الـ15 من تموز/ يوليو الجاري في إطار القيود الأمنية المشددة.

دخل حظر بيع الألعاب النارية حيز التنفيذ في فرنسا لغاية 15 تموز/ يوليو. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات خلال احتفالات يوم الباستيل (العيد الوطنيّ الفرنسيّ) الجمعة المقبل.

وحظر مرسوم حكومي "بيع ونقل واستخدام المواد النارية والألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد حتى 15 تموز/ يوليو ضمناً."

ويستثني الحظر منظمي العروض التي تُقام عادة للاحتفال بهذا اليوم في عدة مدن فرنسية.

وتريد الحكومة الفرنسية تجنب المزيد من أعمال العنف بعد أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى نائل 17 عاماً، الذي قُتل على يد شرطي في نانتير قرب باريس ما أدى إلى اندلاع احتجاجات وتظاهرات عنيفة، تصاعدت إلى أعمال شغب وعُنف وحرق ونهب.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، إلي أن السلطات الفرنسية، لا تنوي فرض حظر تجول أو قيود أخرى على عطلة يوم العيد الوطني وسط الاضطرابات المستمرة في البلاد، لكن يمكن إجراء بعض التغييرات على ترتيب الاحتفالات.