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شاهد: إنقاذ 300 مهاجر بينهم 84 قاصراً في عرض المياه الإيطالية

مهاجرون على ظهر قارب خشبي أثناء انتظارهم لتلقي المساعدة من قبل عمال الإغاثة من منظمة "أوبن آرمز"، في البحر الأبيض المتوسط، 17 يونيو 2023
مهاجرون على ظهر قارب خشبي أثناء انتظارهم لتلقي المساعدة من قبل عمال الإغاثة من منظمة "أوبن آرمز"، في البحر الأبيض المتوسط، 17 يونيو 2023 Copyright Joan Mateu Parra/AP
بقلم:  يورونيوز

نفذت سفينة ”أوبن أرمز“ ست مهام إنقاذ وسط المتوسط، أغاثت فيها ما وصل إلى 300 مهاجر.

وصلت سفينة المنظمة إلى ميناء برينديزي في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا يوم الأحد. ومن بين الذين تم إنقاذهم 84 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.

ويُعتقد أن المهاجرين قدموا من إريتريا ومصر وإثيوبيا وبنين وساحل العاج والكاميرون.

وأنقذت المنظمة هؤلاء المهاجرين خلال تنفيذها ست مهام وسط البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

ويبحر المهاجرون من سواحل شمال أفريقيا، لا سيما تونس وليبيا، على متن قوارب متهالكة ومكتظة لا تصمد خلال رحلة عبور البحر المتوسط.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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