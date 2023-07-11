آيسلندا: جلال الطبيعة في بركان.. حممٌ كلون الشمس تخرج من فوهات بطول ألف متر

بقلم: يورونيوز

السلطات طلبت من سكان شبه جزيرة ريكيانيس وسنافلسنس بأن يغلقوا نوافذهم للوقاية من أثر الدخان والرماد المنبعث من البركان كما نصحت الفضوليين بتجنب الذهاب إلى منطقة الثوران

ثار بركان قرب العاصمة الآيسلندية بعد أن ضرب زلزال قوي البلاد الأحد. وقد بدأ نشاط البركان عصر الاثنين على مسافة 30 كم من ريكيافيك. وأظهرت صور التقطتها وسائل إعلام محلية سحابة من الدخان كثيف المتصاعد من الأرض إضافة لسيل كبير من الحمم الحمراء التي لها لون الشمس وتخرج من فوهات بطول 1000 متر. وقد سبق هذا النشاط الجيولوجي، عدة آلاف من الهزات الأرضية الخفيفة وهي إشارة إلى أن ماغما (صهارة) البركان كانت تتحرك وأن الفوران كان وشيكا.

ويقول الخبراء ثوران البركان هذه المرة هو أقوى من سابقيه عامي 2021 و2022. كما أن الفتحة التي تكونت هي أكبر بنحو 900 متر وكذا الأمر بالنسبة للتلوث. ورغم قوة البركان، فإن حركة الملاحة الحوية لم تتأثر واقتصر الأمرفي الوقت الراهن على أن السلطات طلبت من سكان شبه جزيرة ريكيانيس وسنافلسنس بأن يغلقوا نوافذهم للوقاية من أثر الدخان والرماد المنبعث من البركان كما نصحت الفضوليين بتجنب الذهاب إلى منطقة الثوران.