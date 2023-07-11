شاهد: بركان آيسلندا الثائر يدفع بسيول متوهجة من الحمم ويثير رعب السكّان

بقلم: يورونيوز

أظهرت لقطات تداولتها وسائل إعلام محلية تشكّل سحابة كبيرة ترتفع من الأرض وتدفّقا كثيفا للحمم البركانية

ثار الإثنين بركان يبعد حوالى 30 كليومتراً من العاصمة الإيسلندية ريكيافيك، وفق ما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في البلاد. وهذه هي المرة الثالثة خلال سنتين التي تتدفّق فيها الحمم البركانية في المنطقة.

وجاء في بيان مصلحة الأرصاد الجوية أن الثوران حدث في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب البلاد، مشيراً إلى "تصاعد الدخان وخروج الحمم من صدع بلغ طوله حوالي كيلومتر.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل إعلام محلية تشكّل سحابة كبيرة ترتفع من الأرض وتدفّقا كثيفا للحمم البركانية. وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أن الدخان يمكن رؤيته من طريق يربط بين العاصمة والمطار الدولي، مشيراً إلى سيارات توقّفت جانباً وأشخاص يلتقطون الصور.

وتم تسجيل آلاف الهزات الأرضية في المنطقة قبل نحو أسبوع من الثوران، في مؤشر دلّ على تحرّك الصهارة تحت الأرض وعلى أن الثوران بات وشيكاً. ونصحت السلطات الإيسلندية الناس بعدم التوجه إلى الموقع بانتظار إجراء تقييم للأوضاع.

وتدفّقت الصهارة من الأرض في منطقة تبعد بضعة كيلومترات من موقعين شهدا في العامين الأخيرين ثوراناً في مناسبتين.

سجّل الثوران الأول في 19 آذار/مارس 2021 في وادي غيلدينغادالور واستمر ستة أشهر، فيما سجّل الثوران الثاني في الثالث من آب/أغسطس 2022 في وادي ميرادالير، واستمر ثلاثة أسابيع.