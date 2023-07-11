طالبان: يُمنع على السويد ممارسة أي نشاط في أفغانستان حتى تعتذر رسميا على حرق المصحف

بقلم: Euronews

قالت الحركة في بيان نشر الثلاثاء: بعد إهانة القرآن والمعتقدات الإسلامية في السويد، فإن الإمارة الإسلامية تعلق كل نشاطات السويد في أفغانستان حتى تقدم حكومة هذه البلد اعتذارها على هذه الفعلة التي تدعو للكراهية".

منعت حكومة طالبان الانتقالية كل النشاطات التي تمت للسويد بصلة بما فيها عمل المنظمات غير الحكومية وذلك ردا على إحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم في يوم عيد الأضحى.

وقالت حركة طالبان في بيان نشر الثلاثاء: بعد إهانة القرآن والمعتقدات الإسلامية في السويد، فإن الإمارة الإسلامية تعلق كل نشاطات السويد في أفغانستان حتى تقدم حكومة هذه البلد اعتذارها على هذه الفعلة التي تدعو للكراهية".

وقال بلال كريمي الناطق باسم الحركة لوكالة الصحافة الإسبانية إن القرار أصبح ساري المفعول فور إصدار البيان متهما الحكومة السويدية بأنها تسمح بأعمال تجرح مشاعر المسلمين".

وتعتبر اللجنة السويدية من أجل أفغانستان من أكبر المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا البلد وهي تعنى بمجالات عدة منها الصحة والتعليم وتوظف أكثر من 7400 موظف أفغاني بحسب معلومات الهيئة المذكورة التي يبدو أنها أول المتضررين من القرار.

وكان لاجئ عراقي قد أقدم على إحراق نسخة من القرآن في أول أيام عيد الأضحى خلال مظاهرة نظمت تحت حراسة أمنية مشددة في العاصمة السويدية وحضرها نحو 200 شخص. وقد أثارت الخطوة التي سمحت بها الشرطة استهجانا وإدانة من سلكات وشعوب العديد من البلدان الإسلامية أهمها السعودية والمغرب والأردن والإمارات حيث تم استدعاء سفراء السويد لديها للاحتجاج.

وقد تعددت مؤخرا محاولات النيل من المصحف في دول شمال أوروبا. !ذ أقدم يميني متطرف في يناير كانون الثاني الماضي، على إحراق نسخة من القرآن أمام سفارة أنقرة في السويد ما أثار غضب وانتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعدها بيوم قام إدوين فاغنسفلد زعيم حركة بيغيدا المعادية للمسلمين بإتلاف نسخة من المصحف أمام البرلمان الهولندي في لاهاي.