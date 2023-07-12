ميسي يصل إلى فلوريدا تمهيدًا لانتقاله رسميًا إلى إنتر ميامي

بقلم: يورونيوز

وصل النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي إلى فلوريدا، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميامي.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية لشبكة "اي أس بي أن" ميسي وأفراد عائلته يخرجون من طائرة خاصة في مطار صغير مجاور لاستاد إنتر ميامي في فورت لودردايل.

وبدأ المشجعون بالتجمع في الملعب في وقت مبكر من الصباح قبل موعد وصوله المرتقب.

ومن المتوقع أن يوقّع بطل مونديال قطر 2022 على عقد لمدة عامين ونصف ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنويًا وفقًا للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد يوم الأحد.

الجماهير في انتظار ميسي CHANDAN KHANNA/AFP or licensors

وقال ميسي في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني "يافي ألا ايتيرنيداد" بُثت الثلاثاء: "نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه. مستعد ومتشوق لمواجهة التحدي الجديد، التغيير الجديد".

وتابع: "لن تتغير عقليتي وسأحاول أينما كنت أن أبذل قصارى جهدي لنفسي وللنادي الجديد ومواصلة تقديم الأداء على أعلى مستوى".

الاسم الأبرز

سيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.

من المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة آبل تي في. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

وسيلتحق به زميله السابق في برشلونة الاسباني سيرجيو بوسكيتس فيما سيتولى الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب المنتخب الوطني والنادي الكاتالوني السابق، الإشراف على الفريق.

الجماهير في انتظار ميسي CHANDAN KHANNA/AFP or licensors

وقال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس إن النادي قد يجري بين "ثلاثة وخمسة تعاقدات" خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما من المتوقع أن يلتحق بالفريق الذي يملكه بالشراكة نجم إنكلترا ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، زميل ميسي وبوسكيتس السابق في برشلونة الظهير الايسر جوردي ألبا.

قد يخوض الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات مباراته الأولى مع إنتر ميامي ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات "كأس الدوريين" (Leagues Cup) التي ينظمها الدوريان الأميركي والمكسيكي.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 ناديًا في الدوري الأميركي.