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شاهد: رومانيا تحت أشعة شمس حارقة ودرجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية

رجل يسير بجوار نوافير خلال فترة ما بعد الظهيرة الحارة في بوخارست، رومانيا، الجمعة 7 يوليو 2023
رجل يسير بجوار نوافير خلال فترة ما بعد الظهيرة الحارة في بوخارست، رومانيا، الجمعة 7 يوليو 2023 Copyright Vadim Ghirda/AP.
بقلم:  يورونيوز

بدأت درجات الحرارة في الارتفاع لما يُتوقع أن يكون عطلة نهاية أسبوع شديدة الحر في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة في رومانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وتشهد رومانيا أياما شديدة الحرارة حيث وصلت الأربعاء درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ما أدى بأهالي العاصمة بوخارست إلى التوجه نحو الحدائق والنوافير للإحساس ببعض الانتعاش، فيما اغتنم آخرون الفرصة للاستمتاع بحمام شمس.

وقال ميهاي المقيم في العاصمة الرومانية: "الجو حار للغاية ويزداد سخونة" ، مضيفا أنه كان عليه وضع مراوح تبريد دراجته النارية على أقصى طاقة.

وقالت السائحة ماريون، التي كانت في زيارة من ألمانيا، إنها قد تأخذ استراحة من ركوب الدراجات لبضع ساعات بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

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