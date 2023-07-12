البيلاروسية سابالينكا إلى نصف نهائي ويمبلدون للمرة الثانية بفوزها على كيز

بقلم: يورونيوز

ستخوض سابالينكا نصف نهائي بطولة كبرى للمرة السادسة في مسيرتها، علمًا أنها نجحت مرة واحدة في بلوغ النهائي عندما حققت لقب أستراليا المفتوحة مطلع العام.

بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثانية في مسيرتها بفوزها على الأميركية ماديسون كيز 6-2، 6-4 الأربعاء.

وبعد غيابها عن نسخة العام الماضي بسبب حظر اللاعبين الروس والبيلاروس على خلفية الحرب على أوكرانيا، عادلت المصنفة ثانية عالميًا أفضل نتيجة لها على العشب اللندني التي حققتها العام قبل الماضي بوصولها إلى المربع الذهبي.

وقالت سابالينكا عقب فوزها: "من الرائع العودة إلى نصف النهائي هنا، وآمل أن أتمكن من تحقيق نتيجة أفضل من المرة الماضية. المباراة كانت صعبة، إنها لاعبة قوية". وتابعت مازحة متوجهة إلى الجمهور "شكرًا على الأجواء ... رغم أنكم شجعتموها أكثر، استمتعت باللعب أمامكم".

تلتقي تاليًا مع الكازاخستانية ايلينا ريباكينا حاملة اللقب أو التونسية أنس جابر الوصيفة.

وستخوض سابالينكا نصف نهائي بطولة كبرى للمرة السادسة في مسيرتها، علمًا أنها نجحت مرة واحدة في بلوغ النهائي عندما حققت لقب أستراليا المفتوحة مطلع العام.

أما كيز، وصيفة الولايات المتحدة المفتوحة 2017، فتبقى أفضل نتيجة لها في ويمبلدون ربع النهائي هذا العام و2015.

وعززت البيلاروسية سجلها أمام كيز، المصنفة 18 عالميًا، إلى 2-1 بعد أن سقطت أمامها في دورة برلين 2021 بعد فوزها في المواجهة الأولى في سينسيناتي 2018.