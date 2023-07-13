شاهد: الإنسان والحيوان يتغلبان على موجة الحر في حديقة حيوانات فلوريدا

بقلم: يورونيوز

في مواجهة موجة الحر التي تجتاح بلدان العالم ومنها الولايات المتحدة، يحاول العاملون في حديقة حيوانات فلوريدا إيجاد سبيل للانتعاش، ينسيهم والحيوانات أيضا قيض أيام الصيف هذه لبعض الوقت.

معظم الحيوانات في الحديقة اعتادت على الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، ولكن ديفين كلارك، المشرف على الطيور والزواحف والثديات، يقول إن الحيوانات الأكبر سنا تحتاج طرق تبريد أكثر من غيرها.

لقد ارتفعت درجة حرارة المحيطات إلى حدود قياسية، واجتاحت الحرارة فلوريدا دون رأفة، حيث بلغ ارتفاع درجات حرارة الماء معدل 30 درجة، وأصبح ذلك يهدد الشعاب المرجانية، ويحرم السباحين والمصطافين من انتعاشة بشيء من البرودة، ما يزيد لهيب أشعة شمس صيف، هي حارقة أصلا.

وتنبه مصالح الرصد الجوي إلى أن درجات الحرارة سترافقها رطوبة ستصل إلى 46 درجة نهاية الأسبوع، وليس هذا فحسب، بل إن فلوريد على وشك نيل جرعة من الغبار القادم من الصحراء الإفريقية، التي يرجح أن تحول جودة الهواء إلى حال أكثر سوءا.