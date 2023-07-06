بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. بكين تأمر بوقف العمل في الهواء الطلق

بقلم: يورونيوز

ذكرت الحكومة الإثنين أن بكين سجلت 10 أيام من درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ عام 1961.

أمرت الحكومة الصينية أرباب العمل في بكين، اليوم الخميس، بوقف العمل في الهواء الطلق بعد وصول درجات الحرارة في موسم الصيف بالعاصمة الصينية إلى 40 درجة مئوية.

وصدرت أوامر للإدارات الحكومية بضمان بقاء كبار السن والمرضى هادئين بعد أن أعلنت المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إنذارًا أحمر، وهو أعلى مستوى طوارئ للتحذير من درجات الحرارة القصوى.

وذكرت الحكومة الإثنين أن بكين سجلت 10 أيام من درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ عام 1961.

وقال إشعار حكومة المدينة إن "الإدارات والوحدات ذات الصلة يجب أن تتخذ تدابير طارئة لمنع ضربات الشمس والتبريد". وأبلغت أرباب العمل "بوقف العمل في الهواء الطلق".

وفي سياق متصل، أجبرت الفيضانات آلاف الأشخاص على النزوح والفرار من منازلهم في جنوب الصين.

كما أصدرت الحكومة يوم أمس الأربعاء تحذيرًا من احتمال حدوث فيضانات وسيول في منغوليا الداخلية بالشمال وهيلونغجيانغ في الشمال الشرقي والتبت وسيتشوان في الجنوب الغربي.