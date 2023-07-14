بطولة ويمبلدون: ألكاراس الأول عالمياً يلاقي ديوكوفيتش في النهائي

بقلم: يورونيوز

يلاقي الإسباني ألكاراس الذي تغلب على مدفيديف، حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وقد بلغها ديوكوفيتش للمرة التاسعة في مسيرته الزاخرة، بعد فوزه الجمعة على الإيطالي الشاب يانيك سينر بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-4 و7-6 (7-4).

ضرب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس المصنف أول عالمياً موعداً نارياً في نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، مع حامل اللقب سبع مرات الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عالمياً، بعد تغلبه الجمعة على الروسي دانييل مدفيديف الثالث بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-3 و6-3.

ويسعى ابن العشرين عاماً إلى إحراز لقبه الثاني في البطولات الكبرى، بعد فلاشينغ ميدوز 2022. لكن ديوكوفيتش الباحث بدوره عن معادلة الرقم القياسي من خلال إحراز لقبه الكبير الرابع والعشرين، لن يكون خصماً سهلاً بعد بلوغه النهائي التاسع في ويمبلدون إثر فوز بثلاث مجموعات أيضاً على الإيطالي الشاب.

أسلوب ديوكوفيتش "الرائع"

في المقابل، ديوكوفيتش (36 عاماً) الذي حقق رقماً قياسياً ببلوغه النهائي الـ35 في البطولات الكبرى، قدّم أسلوبا قتالياً للعب وصموداً ذهنياً لافتاً، في سعيه لمعادلة الرقم القياسي وإحراز لقبه الثامن في ويمبلدون، عندما يلاقي الأحد ألكاراس. وبحال تتويجه، سيعادل "نولي" الرقم القياسي الذي يحمله السويسري المعتزل روجيه فيدرر.

ديوكوفيتش يواجه الفائز من مواجهة ألكاراز وميدفيديف Alastair Grant/AP

ومع بلوغه النهائي الـ35 في مسيرته، تخطى الصربي المصنف ثانياً عالمياً الأمريكية كريس إيفرت، لكن بحال تتويجه الأحد، سيتربع على عرش الأكثر تتويجاً في البطولات الكبرى، معادلاً رقم الأسترالية مارغاريت كورت (24 لقباً).

وكان ابن العاصمة بلغراد قد توّج هذه السنة بلقب بطولتي أستراليا وفرنسا الكبريين، في محاولة أيضاً لحسم الألقاب الأربعة الكبرى في عام واحد، علماً ان البطولة الرابعة الأخرى تحتضنها نيويورك في آب/أغسطس على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وكان سينر (21 عاماً)، المصنف ثامناً، قريباً من إقصاء ديوكوفيتش في ربع نهائي العام الماضي، بيد أن الأخير قلب تأخره بمجموعتين، للكن هذه المرة، قبض ديوكوفيتش على مكامن المباراة من بدايتها إلى نهايتها.

ديوكوفيتش بعد إنقاذ كرة حاسمة Kirsty Wigglesworth/AP

تشتيت الخصم

حسم ديوكوفيتش المجموعة الأولى بسهولة، وبعد تقدّمه في الثانية، دخل في نقاش مع الحكم البريطاني ريتشارد هيغ الذي حسم نقطة من رصيده بسبب إعاقة الخصم في الشوط الرابع، معتبراً أنه أصدر صوتاً مشتتاً تركيز الإيطالي قبل أن يردّ الأخير الكرة.

عبّر ديوكوفيتش عن غضبه قائلا للحكم: "ماذا تفعل؟". حذّر هيغ الصربي مجدداً بعد لحظات، لاستغراقه وقتاً طويلاً في ضرب الإرسال، فأخذ ديوكوفيتش يهزّ برأسه. لكنه استعاد توازنه محرزاً المجموعة الثانية بنجاعة رهيبة.

وبعد إنقاذه كرتين حاسمتين في الثالثة، ردّ ديوكوفيتش على الجمهور الداعم لسينر بإطلاق حركة بكاء ساخرة، وكانت الضحكة الأخيرة للاعب المخضرم، بحسمه الثالثة عبر شوط فاصل (تاي بريك).

ديوكوفيتش يرد على الجمهور الداعم لسينر بحركة بكاء ساخرة Kirsty Wigglesworth/AP

قال بعد فوزه: "نصف النهائي يكون حاداً دوماً. ربما لا تعكس النتيجة حقيقة أرض الملعب. كانت متقاربة جداً. لقد أثبت (سينر) أنه من بين أبرز لاعبي الجيل الجديد ومن بين الأفضل في العالم".

سيز يثبت أنه من بين أبرز اللاعبين في العالم Alastair Grant/AP

وعن تجريد الحكم نقطة له، أضاف ديوكوفيتش قائلاً: "كادت الصرخة تغيّر مجرى المباراة. شعرت بالغضب بعد هذا القرار، لكني نجحت بتمالك نفسي. قد تكون المرّة الأولى تحصل معي. لا أطلق في العادة صراخاً طويلاً. قد يكون الصدى من سقف الملعب".

ديوكوفيتش يفوز على الإيطالي الشاب يانيك سينر بثلاث مجموعات نظيفة Kirsty Wigglesworth/AP

وعن صموده المستمر في الملاعب، أردف: "أشعر بأن الـ36 هي الـ26 الجديدة. أشعر بالحافز. منحتني هذه الرياضة لي ولعائلتي الكثير. سأردّ الجميل لها وألعب قدر المستطاع".