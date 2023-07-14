"وحش السباق".. تقنية جديدة تسمح بشحن سيارة كهربائية بالكامل في أقل من أربع دقائق

بقلم: يورونيوز

تواجه مستخدمي السيارات الكهربائية بعض المشكلات التي أصبحت تشكل عوائق أمام استخدام هذا النوع من المركبات، ومنها بطء شحن البطارية، الذي قد يتطلب أكثر من ساعة في بعض الأحيان. لكن طلاب جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا طوّروا بطارية يتم إعادة شحنها في أقل من أربع دقائق.

قدّم طلاب جامعة أيندهوفن الهولندية للتكنولوجيا (TU Eindhoven) أمس، سيارة سباق كهربائية جديدة أطلقوا عليها اسم "وحش السباق"، مزودة ببطارية يتم إعادة شحنها كاملة في غضون 3 دقائق و 56 ثانية فقط.

ويعد هذا الزمن القصير قياسياً مقارنة بزمن الشحن الحالي، وتحقق لهم ذلك عن طريق تطوير نظام تبريد للبطارية، فمع الشحن السريع، تقل جودة البطارية التي تصبح ساخنة للغاية، لذلك ابتكروا طريقة لتبريد كل خلية في حزمة البطارية، كي يتم الشحن بشكل أسرع.

تواجه مستخدمي السيارات الكهربائية بعض المشكلات التي أصبحت تشكل عوائق أمام استخدام هذا النوع من المركبات، ومنها ما يعرف "بقلق المدى"، الذي يعني الخوف من أن السيارة الكهربائية لا تملك طاقة كافية للوصول إلى وجهتها، وبالتالي تنقطع السبل بركاب السيارة نتيجة عدم قدرتها على العمل لمسافات طويلة، لأنها تحتاج إلى شحن متواصل.

وتم ابتكار تقنية جديدة لحل هذه المشكلة، وذلك عن طريق تطوير نظام تبريد متقدم، يتدفق بين خلايا البطارية. وإضافة إلى خاصية الشحن السريع، يتيح هذا التصميم تقليص زمن تعرض البطارية لدرجة عالية من الحرارة أثناء عملية الشحن، وبالتالي تزويدها بدورة حياة طويلة المدى.

هذه التكنولوجيا الجديدة سيتم اختبار مدى فعاليتها العام المقبل، ويأمل الطلاب أن تشارك السيارة في سباق فرنسي (24 Hours of Le Mans) لاختبار فعالية البطارية في أصعب الظروف الممكنة.