ماكرون يستقبل مودي على مأدبة رسمية في اللوفر احتفالاً بالعيد الوطني الفرنسي

بقلم: يورونيوز

تأتي هذه المأدبة بعد أن شهد مودي برفقة ماكرون الاستعراض العسكري التقليدي السنوي الذي يقام في صباح ما يعرف بيوم الباستيل، حيث تنتشر خلاله الدبابات والطائرات والجنود في جادة الشانزليزيه، وشارك فيه هذا العام جنود هنود.

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في متحف اللوفر في باريس في مأدبة رسمية في يوم العيد الوطني الفرنسي، حيث يحل مودي ضيف الشرف.

تأتي هذه المأدبة بعد أن شهد مودي برفقة ماكرون الاستعراض العسكري التقليدي السنوي الذي يقام في صباح ما يعرف بيوم الباستيل، حيث تنتشر خلاله الدبابات والطائرات والجنود في جادة الشانزليزيه، وشارك فيه هذا العام جنود هنود.

وقال مودي لماكرون خلال بيان مشترك عقب محادثات في القصر الرئاسي: "تمكنا من رؤية صورة رائعة لتعاوننا في البحر والبر وفي السماء".

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية يوم الخميس عزمها شراء 26 طائرة مقاتلة فرنسية من طرز رافال لاستخدامها في حاملة طائراتها الجديدة، بالإضافة إلى ثلاث غواصات أخرى من فئة سكوربين في صفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها مليارات اليورو.

وأشار ماكرون إلى "تقارب" بين فرنسا والهند بعد 25 عاماً من توقيعهما لأول مرة اتفاقية شراكة استراتيجية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي مع مودي، في إشارة مستترة لبكين، "ندافع عن الفكرة نفسها بخصوص المحيطين الهندي والهادئ، هذا الفضاء يجب أن يظل مفتوحاً وخالياً من كل قوة مهيمنة".

على الرغم من الخلافات حول الحرب في أوكرانيا والمخاوف بشأن حقوق الإنسان في الهند، فإن الديمقراطيات الغربية بما في ذلك فرنسا تغازل نيودلهي باعتبارها قوة عسكرية واقتصادية موازنة للصين.

قبل العرض، منح ماكرون مودي صليب وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام استحقاق في البلاد.