شاهد: وصول دفعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا قادمين من تونس

بقلم: يورونيوز

وصلت دفعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال الساعات الأولى من اليوم السبت قادمين من تونس.

وتمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ 316 مهاجراً كانوا على متن سبعة قوارب مطاطية وقارب خشبي بالبحر الأبيض المتوسط وتم إيصالهم إلى الجزيرة التي تحتضن أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي.

وقالت السلطات الإيطالية إن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات مغربية وتونسية وسورية.

وأصبحت مدينة صفاقس الساحلية التونسية نقطة انطلاق لللآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي في الأشهر الأخيرة واعتبرت منطقة عبور إلى أوروبا في قوارب يشغلها تجار ومهربو البشر ما أشعل فتيل أزمة كبيرة في المدينة.

وشهدت المدينة اشتباكات مع الشرطة التونسية احتجاجا على إبقاء المهاجرين بها، مما ادى إلى ترحيل السلطات للمئات منهم إلى منطقة صحراوية مقفرة على طول الحدود مع ليبيا بداية الشحر الحالي.

وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدة موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، ووصفها بأنها مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.