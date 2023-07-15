اعتقال امرأة بتهم تتعلق بالمخدرات على خلفية وفاة حفيد روبرت دي نيرو

بقلم: يورونيوز

مَثُلت صوفيا هايلي ماركس أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الجمعة، ووافقت على البقاء خلف القضبان ريثما تطلب الإفراج عنها بكفالة في وقت لاحق. الطلب الذي قال مدعون إنهم سيعارضونه.

اعتُقلت في نيويورك الجمعة شابة تبلغ من العمر 20 عاماً على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات، وتحديداً بيعها مخدرات أدت إلى وفاة لياندرو رودريغيز حفيد الممثل روبرت دي نيرو عن 19 عاماً.

ومَثُلت صوفيا هايلي ماركس أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الجمعة، ووافقت على البقاء خلف القضبان ريثما تطلب الإفراج عنها بكفالة في وقت لاحق. الطلب الذي قال مدعون إنهم سيعارضونه.

وقال مسؤول إنفاذ قانون، غير مخول بمناقشة تفاصيل القضية علناً، رفض الكشف عن هويته، إنه تم القبض على ماركس مساء الخميس في ثلاث تهم تتعلق بتوزيع مخدرات ولدتها قضية بيع المخدرات للياندرو دي نيرو رودريغيز.

وعُثر على لياندرو ميتاً في شقته في مانهاتن في 2 تموز/يوليو. وأعلنت والدته، درينا دي نيرو، وفاته على إنستغرام.

وفق المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز فإن حبة واحدة على الأقل من حبوب أوكسيكودون المزيفة التي تبيعها ماركس "أخذها مراهق وتسببت بوفاته جراء جرعة زائدة يشتبه بأنه تناولها". لم يُذكر اسم لياندرو في وثائق المحكمة.

وقال المدعي العام إن الفنتانيل يعد الآن القاتل الرئيسي للأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عاماً. وتوفي ما يقدر بنحو 109.680 شخصاً بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات في عام 2022، بما في ذلك وفاة حوالي 75000 بسبب تعاطي الفنتانيل وغيره من المواد الأفيونية الاصطناعية.

يذكر أن سبب وفاة رودريغيز لا يزال قيد التحقيق، على ما أفاد متحدث باسم مسؤول طبي في المدينة.

كان لياندرو أكبر أطفال درينا دي نيرو والفنان كارلوس ماري، وكان ممثلاً ظهر مع والدته في مشاريع فنية عديدة.