تن هاخ يجرّد ماغواير من شارة قيادة مانشستر يونايتد

بقلم: يورونيوز

جرد الهولندي إريك تن هاخ مدرب مانشستر يونايتد ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المدافع هاري ماغواير من شارة قيادة فريق الشياطين الحمر.

وكانت وسائل إعلام إنجليزية أشارت الأحد إلى أن المدرب الهولندي سيقوم بسحب شارة القيادة من المدافع الدولي ماغواير وذلك لقلة مشاركته أساسيا في الفريق الأول الموسم الماضي.

واكتفى ماغواير الذي انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2019 قادما من ليستر سيتي، بخوض 8 مباريات فقط في الدوري الموسم الفائت ما رسم علامة استفهام حول مستقبله في صفوف فريقه الموسم المقبل.

وقال ماغوير على حسابه على تويتر "بعد محادثتي مع المدرب اليوم، ابلغني بأنه يريد تغيير قائد الفريق".

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I’m personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt.



So I wanted to say a massive thank you to the… pic.twitter.com/TAOS0eisF1 — Harry Maguire (@HarryMaguire93) July 16, 2023

وأضاف "لقد شرح لي الأسباب وفي الوقت الذي أشعر به شخصيا بالخيبة جراء هذا القرار، سأواصل بذل قصارى جهدي في كل مرة ارتدي فيها قميص هذا النادي".

وختم "شعرت بفخر كبير لقيادة مانشستر يونايتد وهو من أفضل لحظات مسيرتي حتى الآن. إنه أحد أكبر الامتيازات في كرة القدم على صعيد الأندية".

وفي غياب ماغواير، حمل لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديش شارة القائد الموسم الفائت.

يذكر أن اسم ماغواير ارتبط في الأيام الأخيرة بإمكانية الانتقال إلى صفوف وست هام اللندني.