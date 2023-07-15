ميسي يوقع رسمياً عقد انتقاله إلى إنتر ميامي حتى عام 2025 (النادي)

بقلم: يورونيوز

وقع النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي رسمياً عقداً مع إنتر ميامي يربطه بنادي الدوري الأميركي "أم أل أس" لكرة القدم حتى 2025، وفق ما أعلن فريقه الجديد السبت.

وقال ميسي "أنا متحمس جداً لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعاً سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معاً من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد".

ووصل ابن الـ36 عاماً الى فلوريدا الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدرة قيمتها بـ 60 مليون دولار سنوياً.

وسيُقدم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد الأحد.

سيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل الى الدوري الاميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل الى نيويورك كوزموس في عام 1975.

من المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة آبل تي في. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

سيلتحق به زميله السابق في برشلونة الاسباني سيرجيو بوسكيتس فيما سيتولى الارجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب المنتخب الوطني والنادي الكاتالوني السابق، الاشراف على الفريق.

وقال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس ان النادي قد يجري بين "ثلاثة وخمسة تعاقدات" خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما من المتوقع أن يلتحق بالفريق الذي يملكه بالشراكة نجم إنكلترا ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، زميل ميسي وبوسكيتس السابق في برشلونة الظهير الايسر جوردي ألبا.

وقال بيكهام السبت "قبل عشرة أعوام، عندما بدأت رحلتي لبناء فريق جديد في ميامي، قلت إني أحلم بجلب أعظم اللاعبين في العالم الى هذه المدينة الرائعة. لاعبون يشاركوني الطموح عندما انضممت الى لوس أنجليس غالاكسي للمساعدة في تطوير كرة القدم في الولايات المتحدة وبناء إرث للجيل القادم في هذه الرياضة التي نحبها كثيراً".

وتابع "اليوم تحقق هذا الحلم. لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بانضمام لاعب من عيار ليو الى نادينا. أنا سعيد أيضاً بالترحيب بصديق جيد، شخص رائع وعائلته الجميلة للانضمام الى مجتمع إنتر ميامي".

وختم "المرحلة التالية من مغامرتنا تبدأ هنا وأتطلع بفارق الصبر لرؤية ليو في أرض الملعب".

قد يخوض الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات مباراته الاولى مع إنتر ميامي الجمعة المقبل ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات "كأس الدوريين" التي ينظمها الدوريان الاميركي والمكسيكي.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 نادياً في الدوري الأميركي.