وزير يوناني يطالب بإرسال سفن أوروبية إلى ليبيا لمنع تدفق المهاجرين

بقلم: يورونيوز

طالب وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كايريديس الاتحاد الأوروبي بمساعدة بلاده على وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال كايريديس في حوار مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية إنه يجب منع سفن المهاجرين من الإبحار من نقاط انطلاقها بسواحل شمال إفريقيا.

ويقوم مطلب الوزير على إرسال سفن أوروبية إلى المياه الإقليمية الليبية.

وأضاف خلال حواره: "سفن الاتحاد الأوروبي ستتمركز في المياه الإقليمية الليبية بموافقة الحكومة المحلية والتي آمل أن تقبلها".

وطبقاً لكايريديس، على الاتحاد الأوروبي أن يستأنف "عملية صوفيا"، وهي مهمة بحرية قادها التكتل بهدف تفكيك طرق التهريب في البحر الأبيض المتوسط قبل أن يتم تعليقها رسمياً عام 2020.

وقال: "نحن نؤيد إعادة إطلاق المهمة صوفيا لكسر طرق تهريب المهاجرين من ليبيا".

وجاء مطلب الوزير اليوناني في وقت تواجه فيه بلاده اتهامات بتجاهل إنقاذ المئات من المهاجرين الذين غرقوا في تحطم سفينة بالقرب من الساحل اليوناني.

وقال ناجون من الحادث إن محاولة خفر السواحل اليوناني سحب السفينة أدى إلى انقلابها وبقيت في تلك الحالة لساعات قبل أن يتدخل خفر السواحل لمحاولة إنقاذها.

ودافع كايريديس عن خفر سواحل بلاده وقال إن "هذه المآسي ستستمر ما لم نوقف المغادرين من ليبيا وأماكن أخرى على متن سفن غير صالحة للإبحار".

وأضاف: "لسوء الحظ، ستكون هناك حالات يكون فيها ببساطة من المستحيل إنقاذ حياة الإنسان دائماً".