بقلم: يورونيوز

التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين يتصاعد منذ نيسان 2022 حيث ارتفعت وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية ومخيماتها خصوصا المنطقة الشمالية في جنين ونابلس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ثلاثة أسرائيليين أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار عند حاجز تقوع قرب بيت لحم بالضفة الغربية. إضاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن أبا وابنتيه كانا في السيارة المستهدفة.

وأضافت أن سيارة مسرعة كان بداخلها مسلح أو أكثر أطلقت منها النار، وجاري البحث عن المنفذين.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، نقل المصاب على الفور إلى مستشفى "شعاريه تصيدق" في القدس، وحالته الصحية غير مستقرة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

وبحسب مصادر عبرية، فقد ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العام الحالي إلى 29 قتيلاً جراء العمليات الفلسطينية.