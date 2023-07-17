استعدادات لإجلاء الآلاف بسبب اقتراب إعصار من الصين وفيتنام

بقلم: يورونيوز

اتخذت الاستعدادات لإجلاء آلاف الأشخاص الاثنين في جنوب الصين وفيتنام وألغيت عشرات الرحلات الجوية مع اقتراب إعصار من القارة وفقاً للسلطات المحلية.

من المتوقع أن تضرب رياح عاتية وأمطار غزيرة طول الساحل في مقاطعتي غوانغدونغ وهاينان جنوب الصين عندما يصل الإعصار إلى اليابسة ليل الاثنين الثلاثاء، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية في البلاد.

تم إصدار انذار برتقالي. وهو ثاني أعلى حالة انذار على مقياس من أربع درجات، مما يشير إلى أن العاصفة ستتحول تدريجيا إلى إعصار كبير.

وفقاً للعلماء، من المتوقع أن تصبح الأعاصير أكثر قوة بسبب ارتفاع حرارة الارض.

ذكرت صحيفة "ساذرن ديلي" أنه تم إجلاء ألف شخص على الأقل من مدينة يونفو بإقليم غوانغدونغ.

وعلقت التداولات في بورصة هونغ كونغ، أحد أهم المراكز المالية في العالم.

كما تأثرت حركة النقل، مع توقف غالبية الحافلات في المدينة.

إيقاف الرحلات الجوية

تأثر أكثر من الف مسافر جراء إلغاء وتأخير الرحلات، بحسب هيئة مطار هونغ كونغ. وألغى مطار ماكاو المجاور 80 رحلة.

عند قرابة الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ) كان الإعصار على بعد 280 كلم جنوب غرب هونغ كونغ.

طلب من السفن في محيط جزيرة هاينان العودة سريعا إلى الميناء مع توقع ارتفاع الأمواج إلى ستة أمتار.

في فيتنام تستعد السلطات لإجلاء 30 ألف شخص في مقاطعتي كوانغ نينه وهاي فونغ اللتين ستكونان الأكثر تضرراً اعتباراً من بعد ظهر الاثنين.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الفيتناميةإن الإعصار "قد يكون من أكبر الاعاصير التي تضرب خليج تونكين في السنوات الأخيرة".