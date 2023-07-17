بقلم: Euronews

يكافح العشرات من رجال الإطفاء ألسنة اللهب التي اندلعت في شرق وغرب أثينا اليوم الإثنين.

اندلع حريق غابات أججته رياح شديدة الإثنين في كوفاراس على بعد خمسين كلم شرق أثينا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء اليوناني، فيما أمرت السلطات باخلاء العديد من المنتجعات في تدبير وقائي.

وقال يانيس أرتوبيوس متحدثاً باسم جهاز الإطفاء: "إنه حريق صعب، الرياح قوية جداً وتراوح سرعتها بين خمسين وستين كلم في الساعة".

وتم نشر قوة قوامها 55 من رجال الإطفاء و20 سيارة إطفاء مع خمس صهاريج مياه لإخماد النيران، بمساعدة ست طائرات وأربع مروحيات.

وتشهد اليونان منذ الخميس موجة حر شديد مع حرارة وصلت الى 44 درجة مئوية في وسط البلاد.