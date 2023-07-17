الفيلم السابع من سلسلة "ميشن إمبوسيبل" يتصدر شباك التذاكر في الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

تصدّر الفيلم السابع من سلسلة "ميشن إمبوسيبل" شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أظهرت تقديرات الأحد، مطيحا فيلم الرعب "إنسيديوس: ذي ريد دور" من هذا المركز.

وجمع فيلم "ميشن إمبوسيبل - ديد ريكونينغ بارت وان" من إنتاج "باراماونت" وهو الأحدث في هذه السلسلة من بطولة توم كروز، 52,6 مليون دولار على ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وجاء في المركز الثاني "ساوند أوف فريدوم"، وهو فيلم إثارة من إنتاج "سانتا في فيلمز" و"إينجل ستوديوز".

ويؤدي جيم كافيزل دور البطولة في قصة تستند إلى حياة العميل السابق للحكومة الأميركية تيم بالارد الذي يقول إنه أنقذ أكثر من 100 طفل من تجار الجنس الكولومبيين، وقد لاقى الفيلم جمهورا بين المحافظين المسيحيين وحقق إيرادات بلغت 27 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحقق فيلم "إنسيديوس: ذي ريد دور" الذي يحارب فيه رجل وابنه شياطين 13 مليون دولار، متراجعا من الصدارة الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث.

وفي المركز الرابع، حل فيلم "إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني" من إنتاج "ديزني" والذي أتى بعد 15 عاما على الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، محققا 12 مليون دولار.

ويجسّد فيه النجم الأميركي هاريسون فورد مجددا دور عالِم الآثار الشهير، وقد تولّى الإخراج جيمس مانغولد خلفا لستيفن سبيلبرغ الذي كانت الأجزاء الأربعة السابقة منذ 1981 من توقيعه.

فيلم الرسوم المتحركة "إيليمنتل"

أما المركز الخامس فاحتله فيلم الرسوم المتحركة "إيليمنتل" من شركة "بيكسار" محققا إيرادات بلغت 8,7 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

- "سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس" (6 ملايين دولار)

- "ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس" (3,4 ملايين دولار)

- "نو هارد فيلينغز" (3,3 ملايين دولار)

- "جوي رايد" (2,57 مليون دولار)

- "ذي ليتل مرميد" (2,35 مليون دولار)