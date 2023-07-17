بسبب مخاوف من التجسس.. روسيا تمنع المسؤولين من استخدام أجهزة "آبل"

بقلم: يورونيوز

يشمل هذا القرار حظر جميع منتجات "آبل" من بينها هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" اللوحية، وغيرها من المنتجات التابعة للشركة الأمريكية نفسها، إلا أن استخدامها للاغراض الشخصية لا يزال مسموحا به.

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن السلطات الروسية منعت آلاف الموظفين الحكوميين والمسؤولين من استخدام أجهزة أيفون ومنتجات شركة "آبل" العالمية بسبب مخاوف من التجسس.

وأعلنت وزارة التجارة الروسية قبل ايام، أنها ستحظر استخدام أجهزة "آيفون" لأغراض العمل اعتبارا من يوم الإثنين.

وفي إجراء مشابه، ذكرت وزارة التنمية الرقمية و شركة “روستك” لصناعات الفضاء والدفاع المملوكة للدولة، أنهما ستخطوان الخطوة نفسها أو أنهما فرضتا بالفعل حظراً على الاستخدام.

وبحسب الصحيفة البريطانية، إن هذه الخطوة تشير إلى القلق المتزايد في أروقة الكرملين ودائرة مكافحة التجسس التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن "زيادة أنشطة التجسس" من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية ضد أجهزة الدولة الروسية.

ويشمل هذا القرار حظر جميع منتجات "آبل" من بينها هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" اللوحية، وغيرها من المنتجات التابعة للشركة الأمريكية نفسها، إلا أن استخدامها للاغراض الشخصية لا يزال مسموحا به.

وقال أندريه سولداتوف، خبير أجهزة الأمن والاستخبارات الروسية، إن "جهاز الأمن الروسي كان يشعر دائما بالقلق إزاء استخدام أجهزة أيفون لإجراء الاتصالات الحكومية، إلا أن الرئاسة والمسؤولين الآخرين عارضوا فرض القيود على استخدامه"، قائلا " إنهم يحبون أجهزة أيفون".

هذا ونقلت الصحيفة البريطانية عن المحلل الروسي في مجال الأمن السيبراني أليكسي لوكاتسكي، تشكيكه في ما إذا كان المسؤولون الروسي سينتقلون بشكل دائم إلى النظام الروسي البدائي سيتحولون بشكل دائم إلى استخدام "أورورا" نظام التشغيل الوحيد المصنوع في روسيا ولم يكن مستخدم حتى الآن.

وبحسب الصحيفة قررت موسكو منع استخدام أجهزة "آبل "، بعد أن أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 1 يونيو/حزيران اكتشاف "عملية تجسس للاستخبارات الأمريكية من خلال استخدام هواتف أجهزة آبل".

وذكر حينها في بيان، أن آلافاً من هواتف "آبل " تم استهدافها لتكون جزءاً من العملية.