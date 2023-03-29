بايدن يقول إن نشر أسلحة نووية في بيلاروس خطير والصين تأسف لقرار مجلس الأمن بشأن تفجيرات نورد ستريم

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زيلينسكي: أوكرانيا أعادت إلى بلدان غربية منظومات دفاع جوي لأنها "لم تعمل"

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا أجبرت على إعادة دفاعات جوية إلى بلدان غربية لأنها "لم تكن فعالة"، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى منطقة سومي الحدودية.

وقال زيلينسكي إن بعض أسلحة الدفاع الجوي التي سلّمها الغرب إلى أوكرانيا "لم تعمل".

أما بخصوص منظومات الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت التي قالت وشنطن إنها ستسلمها إلى كييف، قال الرئيس "هناك حالياً قرار ممتاز بتسليمها ولكننا في الواقع لا نملكها بعد".

وأشار الرئيس إلى أن الجيش الأوكراني بحاجة إلى 20 بطارية من هذا النوع لحماية بلاده من الصواريخ، رغم أن "العدد لن يكون كافياً".

وأضاف الرئيس أن بعض البلدان الغربية سلمات منظومات دفاع جوي إلى أوكرانيا ولكنها "لم تعمل". ولم يسمّ الرئيس تلك الدول الغربية بالاسم.