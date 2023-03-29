بايدن يقول إن نشر أسلحة نووية في بيلاروس خطير والصين تأسف لقرار مجلس الأمن بشأن تفجيرات نورد ستريم

بايدن يقول إن نشر أسلحة نووية في بيلاروس خطير والصين تأسف لقرار مجلس الأمن بشأن تفجيرات نورد ستريممحادثة
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت إلى بلدان غربية منظومات دفاع جوي لأنها "لم تعمل"
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا أجبرت على إعادة دفاعات جوية إلى بلدان غربية لأنها "لم تكن فعالة"، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى منطقة سومي الحدودية.
وقال زيلينسكي إن بعض أسلحة الدفاع الجوي التي سلّمها الغرب إلى أوكرانيا "لم تعمل".
أما بخصوص منظومات الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت التي قالت وشنطن إنها ستسلمها إلى كييف، قال الرئيس "هناك حالياً قرار ممتاز بتسليمها ولكننا في الواقع لا نملكها بعد".
وأشار الرئيس إلى أن الجيش الأوكراني بحاجة إلى 20 بطارية من هذا النوع لحماية بلاده من الصواريخ، رغم أن "العدد لن يكون كافياً".
وأضاف الرئيس أن بعض البلدان الغربية سلمات منظومات دفاع جوي إلى أوكرانيا ولكنها "لم تعمل". ولم يسمّ الرئيس تلك الدول الغربية بالاسم.
شاهد: وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف يجرّب دبابات تشالنجر البريطانية
في فيديو دعائي نشرته وزارة الدفاع يوم أمس، ظهر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، راكباً على متن دبابة بريطانية وسط دبابات أخرى رفع عليها علم أوكرانيا.
الجيش الروسي يبدأ تدريبات لاختبار صواريخ نووية جديدة عابرة للقارات
بدأ الجيش الروسي اليوم، الأربعاء، تدريبات عسكرية واسعة على الصواريخ النووية، ستتخللها عمليات إطلاق لصواريخ يارس العابرة للقارات بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.
ويطمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تستبدل منظومة صواريخ يارس الجديدة صواريخ توبول العابرة للقارات من صناعة سوفياتية، وأن تصبح المكون الأساسي للقوة النووية الروسية.
وبحسب وزارة الدفاع سيشارك في التدريبات نحو 3000 عسكرية و300 آلية عسكرية.
الصين تأسف لقرار مجلس الأمن الدول عدم التحقيق في تفجيرات نورد ستريم 1 و2
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء إن إجراء تحقيق دولي شامل وحيادي وشفاف ومستقل بشأن التخريب الذي طال خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 له أهمية حاسمة بالنسبة للمجتمع الدولي.
وأدلت المتحدثة ماو نينغ بهذا التصريح فى مؤتمر صحافي بعدما قرر مجلس الأمن الدولي، الإثنين الفائت، عدم تشكبل لجنة تحقيق دولية مستقلة.
وقالت ماو نينغ : "ينبغي على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ومشروع القرار الذي قدمته روسيا يوفر خيارات مهمة لمعرفة الحقيقة، ولكن فشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك ، وأعربت الصين عن أسفها لذلك".
بايدن: إعلان بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس خطير
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس بأنه خطير. وقال بايدن في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض "إنه إعلان خطير ومثير للقلق".
وكان سيّد الكرملين قد أعلن السبت أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس التي يرأسها ألكسندر لوكاشينكو، الزعيم الاستبدادي الذي يعد أحد أقرب حلفاء بوتين.
وندّدت واشنطن بالإعلان الروسي الذي جاء بعد مرور أكثر من عام على بدء موسكو غزو أوكرانيا الموالية للغرب والمحاذية لكل من روسيا وبيلاروس. لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى عدم وجود مؤشرات تدل على أن روسيا بصدد نقل أسلحة نووية.
مساعدات عسكرية ألمانية
أفاد مصدر في مجلس النواب الألماني الثلاثاء وكالة فرانس برس أنّ لجنة الموازنة في البوندستاغ ستقرّ الأربعاء زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا.
وستصوّت اللجنة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 12 مليار يورو ستتوزّع في آن معاً على تزويد كييف إمدادات عسكرية وعلى إعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة بعدما أفرغ قسماً كبيراً من هذا المخزون خلال العام الماضي لمدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.
وإذا ما أقرّت اللجنة هذا التمويل، كما هو متوقّع، فإنّ حجم المساعدة الألمانية لأوكرانيا سيقفز من 3 مليارات تمّ التعهّد بها حتى الآن، إلى حوالي 15 مليار يورو، بما في ذلك المبالغ التي سيتم استخدامها لإعادة ملء مخازن الجيش الألماني.
وصباح الأربعاء ستعرض وزارة المالية على النواب عدداً من المقترحات في هذا الاتجاه. وبحسب المصدر نفسه فإنّ الجيش الألماني سيتمكّن من الاستفادة من جزء من هذه المخصّصات الجديدة اعتباراً من هذا العام.
ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، انخرطت ألمانيا في سياسة طموحة لإعادة التسلّح. وفي إطار هذا الدعم أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين أنّها سلّمت أوكرانيا 18 دبابة ليوبارد-2.
روسيا تؤكّد أن أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية طويلة المدى
أكّدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أنها أسقطت صاروخا أميركيا بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد على تسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشن هجوم مضاد تستعد له.
وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومترا ووعدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف بداية شباط/فبراير "أسقط الدفاع المضاد للطائرات ... 18 صاروخ هايمارس وصاروخا موجها من طراز GLSDB"
أوكرانيا أسقطت مسيرات روسية في سماء كييف
قالت أوكرانيا الثلاثاء إنها أسقطت أكثر من عشر مسيرات روسية فوق العاصمة كييف مضيفة أن العملية لم تؤد ألى إصابات.
وكانت المسيرات الأحادية الاستخدام أساسية في سلسلة من الهجمات التي شنتها موسكو ضد منشآت أوكرانية خلال فصل الشتاء مما أثر سلبا على توفير التدفئة والمياه والتيار الكهربائي لجزء كبير من السكان.
وقال رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة سيرغيي بوبكو "في المجموع رصدت 12 مسيرة معادية ودمرت من قبل سلاح الجو في سماء كييف".
وأكد أن ذلك لم يؤد إلى سقوط إصابات.
لكنه أكد أن "حريقا اندلع في مبنى غير سكني بسبب سقوط حطام مسيرات" وقد تم اطفاء الحريق.
وقالت القوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا أطلقت ما مجموعه 15 مسيرة إيرانية الصنع ليل الاثنين الثلاثاء تم تدمير 14 منها.
وأضاف الجيش "لا يزال خطر وقوع ضربات جوية وصاروخية عاليا في أرجاء أوكرانيا".
بيلاروس تقول إنها ستنشر أسلحة نووية روسية على أراضيها بسبب "الضغوط" الغربية
ستنشر بيلاروس أسلحة نووية "تكتيكية" روسية على أراضيها ردا على "الضغوط" الغربية "غير المسبوقة" على ما أكدت وزارة الخارجية في بيان.
وأوضحت الوزارة أن بيلاروس "مضطرة إلى اتخاذ إجراءات رد" مشددة في الوقت ذاته على أن مينسك لن تتحكم بهذه الأسلحة وأن نشرها "لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع المادة الأولى والثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
منظمة العفو ترى أن استجابة الغرب لغزو أوكرانيا سلطت الضوء على "ازدواجية المعايير"
رأت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن التنديد العالمي بالغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي سلط الضوء على "ازدواجية المعايير" التي يعتمدهها الغرب في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في العالم بأسره.
في تقريرها السنوي العالمي للعام 2022 أشارت المنظمة إلى ما وصفته بصمت الغرب حيال سجل المملكة العربية على صعيد الحقوق والقمع في مصر فضلا عن معاملة إسرائيل للفلسطينيين.
وقالت الأمين العامة لمنظمة العفو ادلولية أنييس كالامار وهي ترعض تقرير المنظمة في برايس "الاستجابة القوية من الغرب للعدوان الروسي على أوكرانيا تتناقض تناقضًا حادًا مع تقاعسه المشين عن التصدي بصورة مجدية للانتهاكات الفادحة التي يقترفها بعض حلفاء الغرب مثل إسرائيل والسعودية ومصر".
وأضافت ان الاستجابات للغزو الروسي لأوكرانيا الذي بوشر في 24 شباط/فبراير 2022 "أمدتنا ببعض الأدلة على ما يمكن القيام به إذا ما توافرت الإرادة السياسية؛ لقد رأينا التنديد العالمي، والتحقيقات في الجرائم، وفتح الحدود أمام اللاجئين؛ ويجب أن تكون مثل هذه الاستجابة نموذجًا يبين لنا كيف نتصدى لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وفرضت الكثير من الدول عقوبات على موسكو وفتحت حدودها امام اللاجئين الأوكرانيين بعد الغزو في حين باشرت المحكمة اجلنائية ادلولية تحقيقا حول جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.
لكن منظمة العفو قالت إن النزاع أبرز قصورا في الاستجابة لانتهاكات في مناطق اخرى من العالم.
وقد أشارت خصوصا إلى "صمت (الغرب) المطبق حيال سجل المملكة العربية السعودية في مجال الحقوق وعدم تحركه على صعيد مصر ورفض مواجهة نظام الفصل العنصري في إسرائيل حيال الفلطسينيين".
وكانت منظمة العفو ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمقرر الخاص لألمم المتحدة خلصوا إلى ان معاملة إسرائيل للفلطسينيين ترقى إلى مستوى سياسات فصل عنصري على غرار ما كان يحصل في جنوب إفريقيا من فصل وتمييز بين البيض والسود وهي تهمة ترفضها الدولة العبرية.